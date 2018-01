Orden für verdiente Auraer Faschingsnarren

Der Lohn verdienter Narren ist ein Orden von einem der offiziellen Faschingsverbände. Je nach Engagement und Mitgliedschaftsdauer bemisst sich diese Auszeichnung in ihrem Rang. Die höchste Stufe, die der Fastnachts-Verband Franken (FVF) vergibt, ist der "Till von Franken", der sich in die Stufen Gold, Silber und Bronze gliedert. Mit besagtem Till in der silbernen Ausführung und der Kenn-Nummer 3357 darf sich künftig Bianca Troll von den Faschingsfreunden Aura schmücken. André Köstner und Norbert Schober vom FVF-Vorstand überbrachten die Würdigung in der ersten Prunksitzung. Bianca Troll ist seit 20 Jahren Elferratsmitglied und insgesamt neun Jahre stellvertretende Sitzungspräsidentin. Aktiv als Helferin und beim Rosenmontagszug, stellte sie in der Session 2006 mit ihrem Gatten Andreas das Prinzenpaar, war viele Jahre Trainerin des Männerballetts, Mitorganisatorin der Kinder-Prunksitzung und Büttenrednerin. Dafür gebühre ihr diese hohe Würdigung, befanden die Faschings-Oberen.

Die Vorstufe zum Narren-Till ist der Verdienstorden, der an Petra Markert ging. Seit 15 Jahren im Elferrat und seit sieben Jahren Beisitzerin im Vorstand, kennt man die Karnevalistin als "treffsichere" Büttenfrau und als Gardetrainerin und -betreuerin. Ebenfalls in der Kindersitzung engagiert, ist sie bei Veranstaltungen und beim Rosenmontagszug als fleißige Helferin nicht wegzudenken.

Franziska Hack, Carina Staudt und Katharina Kaiser nahmen den FVF-Sessions-Orden in Empfang. Alle drei Genannten sind seit 18 Jahren Mitglied bei den Faschingsfreunden, tanzten in verschiedenen Garden und sind noch aktive Tänzerinnen bei der "Wilden 14" und der "Dance Generation". Franziska Hack war außerdem Kinderprinzessin und Büttenrednerin in den Kindersitzungen, Carina Staudt und Katharina Kaiser standen ebenfalls in der Kinder-Bütt.

Den FVF-Verbandsorden nahmen Sophie Hockgeiger und Johannes Hammerl entgegen. Sophie Hockgeiger agierte als Kinderprinzessin in der Session 2001, sie war Büttenrednerin, Gardemädchen in vier verschiedenen Alterssparten und ist noch aktive Tänzerin.

Johannes Hammerl, seit 17 Jahren Elferratsmitglied, stellte mit seiner Gattin Heidi das Prinzenpaar in der Saison 2013/14. Hannes Hammerl kennt man auch als quirligen Büttenredner und Akteur beim Rosenmontagszug. Nicht vergessen sei die Verleihung des Ordens der Faschingsfreunde an Bürgermeister Thomas Hack, der sich mit einem Kompliment für die schwungvolle Sitzung bedankte und an den "Hausmusiker" Dieter Nöth. Ein Exemplar erhielten auch die beiden FVF-Repräsentanten, die versprachen, am diesjährigen Rosenmontagszug teilzunehmen. Dem Vorsitzenden Daniel Kaiser und Günther Frank sprach der Elferrat den Auraer Verdienstorden zu.