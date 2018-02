Neuwirtshäuser Schützen ernennen Ehrenmitglieder

Neben Ehrungen langjähriger Mitglieder und Neuwahlen stand die Ernennung von zwei Ehrenmitgliedern im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung bei den Almrauschschützen. In Anerkennung ihrer Tätigkeit für das Wohl des Schützenvereins wurde Franziska Gerlach zum Ehrenmitglied ernannt. Sie ist seit 38 Jahren aktive Schützin und war 12 Jahre Damenleiterin.



Höhepunkt der Versammlung war dann die Ernennung von Hermann Hoos zum Ehrenmitglied des Schützenvereins Almrausch Neuwirtshaus. Er ist seit 31 Jahren aktiver Schütze und war 33 Jahre im Vorstand tätig: Zunächst war er von 1985 bis 2009 stellvertretender Schatzmeister, danach von 2009 bis 2018 zweiter Schützenmeister bei den Almrauschschützen. Dabei hat Hermann Hoos sehr viel Freizeit für den Verein geopfert, sei es in der Küche im Schützenhaus bei den verschiedenen Anlässen als "Küchenchef", oder bei den verschiedenen Baumaßnahmen, die in seine Amtszeit fielen. Dazu sagte Schützenmeister Hahn: "Man kann sagen, er übte seine Ämter mit Leib und Seele zum Wohle des Schützenvereins Almrausch Neuwirtshaus aus." Hermann Hoos fügte mit einem Augenzwinkern an: "Ich wurde zwar jetzt in den Ruhestand versetzt, sehe aber die Kürzel i. R. nicht für "im Ruhestand" sondern für "in Reichweite".



1. Schützenmeister Armin Hahn berichtete vom vergangenen Jahr. Sport- und Jugendleiterin Heike Kohlhepp sowie Sportleiter Bogen Wolfgang Hahn konnten von sehr guten Leistungen berichten. Dank der eingegangenen Spenden und Zuschüsse konnte Schatzmeister Roland Brönner einen positiven Kassenbericht vorlegen.



Seit 50 Jahren sind Gerhard Brust und Horst Kohlhepp für den Schützenverein als aktive Schützen unterwegs, dafür wurden sie geehrt.



Für mehr als 15 Jahre Mitgliedschaft in der Fahnenabordnung erhielt Martin Hoos die Nadel in Gold und für über fünf Jahre Wolfgang Fuß und Hubert Heim die Nadel in Silber.



Es folgten die Ehrungen für langjährige Vereinszugehörigkeit. Für 65 Jahre wurde Ottmar Kraft und für 60 Jahre Erhard Fischer geehrt. Auf 55 Jahre Mitgliedschaft können Herbert Kohlhepp, Albert Müller und Peter Schüll zurückblicken. Für 40 Jahre wurden Jürgen Pfrang, Peter Schühler, Rudolf Brustmann, Hubert Heim, Erwin Hahn, Paul Schneider, Matthias Holzer geehrt und für 25 Jahre Mitgliedschaft im Schützenverein Margit Brönner und Michael Lutz.



Bei den Neuwahlen konnten alle Ämter wieder besetzt werden, die Wahl erfolgte jeweils einstimmig. Neben dem 2. Schützenmeister Hermann Hoos standen auch die 2. Jugendleiterin Carina Brönner und stellvertretender Sportleiter Julian Brönner nicht mehr zur Verfügung.



Die Wahl brachte folgendes Ergebnis: 1. Schützenmeister Armin Hahn, 2. Schützenmeisterin Heike Kohlhepp, Schatzmeister Roland Brönner, Sportleiter Hubert Winter, Schriftführerin Vanessa Hahn. Als Stellvertreter und Beisitzer wurden Elena Kippes, Wolfgang Hahn, Stefan Dollinger und Sandra Müller gewählt, Damenleiterin bleibt Bianca Gerlach, Kassenprüfer sind Horst Kohlhepp und Jürgen Pfrang. Jugendleiterin Heike Kohlhepp und ihre Stellvertreterin Annika Martin wurde außerdem, so wie es Vorschrift ist, in der Jahreshauptversammlung noch einmal bestätigt.



Schließlich wurden in der Jahreshauptversammlung auch noch die Vereinsmeister für das Jahr 2017/2018 geehrt. Sportleiterin Heike Kohlhepp und 1. Schützenmeister Armin Hahn übernahmen die Auszeichnungen.



Vereinsmeister in der Disziplin Luftgewehr Schüler mit 352 Ringen wurde Emily Blahusch, im Bereich Luftgewehr Jugend gewann mit 346 Ringen Louis Bauer, bei den Junioren erreichte Lena Müller mit 377 Ringen den ersten Platz.



Michael Eusemann wurde mit 338 Ringen Vereinsmeister in der Schützenklasse. Bei den Damen setzte sich mit 371 Ringen Christina Dollinger durch. In der Altersklasse siegte bei den Damen Gerda Busch mit 365 Ringen, bei den Herren war mit 364 Ringen Jürgen Pfrang der Erfolgreichste.



Den Sieg in der Luftpistole Schützenklasse errang mit 335 Ringen Matthias Brust, in der Altersklasse gewann mit 364 Ringen Stefan Wirth.



Im Bereich Bogen wurde Elias Müller mit 305 Ringen Vereinsmeister bei den Schülern, im Bereich Jugend Eva Dunkel mit 209 Ringen und bei den Junioren Bastian Dunkel mit 222 Ringen. In der Schützenklasse Bogen siegte Hubert Winter mit 296 Ringen.



Auch bei den Gaumeisterschaften und Bezirksmeisterschaften 2017 schafften die Almrausch-Schützen vordere Plätze. Selina Weigand belegte mit dem Luftgewehr 3-Stellung Schüler weiblich den 1. Platz und bei der Bezirksmeisterschaft den 3. Platz, Annika Pabst und Benedikt Schühler jeweils den 3. Platz in der Klasse Schüler.

Emma Pabst und Emily Blahusch erreichten den 2. und 3. Platz im Bereich Schüler 3-Stellungskampf. Laura Vogler, Christoph Metz und Louis Bauer die vorderen Plätze im Bereich Jugend Luftgewehr und 3-Stellung. Christoph Metz belegte den 3. Platz bei der Bezirksmeisterschaft 3-Stellung. Marco Leitschuh wurde bei den Junioren Dritter.

Lena Müller, Kristina Martin und Jasmin Henke ereichten im Bereich Luftgewehr, KK 3x20 und KK liegend die vorderen Plätze, Lena Müller schaffte bei den Bezirksmeisterschaften jeweils im Bereich KK 3x20 und KK liegend den 3. Platz. Heike Kohlhepp belegte den 3. Platz in der Damenklasse.



Gerda Busch erreichte bei den Gau- und Bezirksmeisterschaften Seniorinnen mit dem Luftgewehr und dem KK im Einzel und auch mit der Mannschaft vordere Platzierungen. Bei den Bayererischen Meisterschaften errang sie mit der Mannschaft in der Klasse KK 3x20 m und KK liegend jeweils den 3. Platz.



Die Bogenschützen des Schützenvereins Almrausch Neuwirtshaus belegten bei den Gaumeisterschaften Halle vordere Plätze. Bei der Gaumeisterschaft Halle erreichte Laura Swiercz mit dem Blankbogen den 1. Platz. Den 3. Platz Gaumeisterschaft Fita im Freien Recurve Schüler sicherten sich Elias Müller und Hubert Winter wurde in den Disziplinen Fita im Freien Revurve Herren und Feldbogen Recurve Herren Gaumeister.