Neues Vorstandsmitglied bei den Eigenheimern

In der Jahreshauptversammlung der Eigenheimervereinigung Ramsthal stand die turnusgemäße Neuwahl der Vereinsleitung auf dem Programm. Der bisherige 2. Vorsitzende Thomas Metzler stand für eine weitere Amtszeit nicht mehr zur Verfügung. Als Ersatzmann wurde Tobias Meierl der Versammlung vorgeschlagen. Alle anderen Mitglieder der Vorstandschaft erklärten ihre Bereitschaft ihr Amt für eine weitere Amtsperiode wahrzunehmen. Es gab keine Gegenkandidaten und so ging die Wahl schnell vonstatten.

Das Vorstandsteam setzt sich wie folgt zusammen: 1. Vorsitzender Werner Liebenstein, 2. Vorsitzender Tobias Meierl, Schatzmeisterin Sonja Seufert, Schriftführerin Claudia Meierl, Beisitzer Dietmar Neder und Dietmar Seufert, Gerätewart Volker Brand, Kassenprüfer Ewald Brand und Dietmar Seufert.

Georg Grempler, Vorstandsmitglied des Eigenheimerverbandes Bayern, informierte über die Straßenausbausatzung (StrABS). Diese regelt in vielen Gemeinden Bayerns die finanzielle Beteiligung von Anliegern beim Neubau oder der Erneuerung bestehender Gemeindestraßen, und ist seit längerer Zeit im Fokus des Eigenheimerverbandes. Laut Grempler haben in Unterfranken 97 Prozent aller Gemeinden eine solche Satzung. Im Durchschnitt Bayerns sind es 51 Prozent der Gemeinden. Finanzstarke Gemeinden belasten ihre Bürger bei Straßenerneuerungen nicht, während in anderen Ortschaften oft mehr als 80 Prozent der Kosten auf die Anlieger umgelegt werden. Bei ungünstiger Grundstückslage und aufwendigen Baumaßnahmen bedeutet dies, dass manche Bürger die Umlagekosten nicht aufbringen können und in finanzielle Schwierigkeiten geraten.

Die Freien Wähler haben nun ein Verfahren zur Einleitung eines Volksbegehrens gestartet um eine Satzungsänderung herbeizuführen, mit der die Anlieger nicht mehr belastet werden dürfen. Bei Erschließungsmaßnahmen neuer Baugebiete akzeptieren die Eigenheimer weiterhin die anteilmäßige Umlage der entstandenen Kosten auf die Anlieger. Für die Einleitung des Volksbegehrens werden in Bayern 25 000 Stimmen gebraucht. In Kürze wird es Informationen geben, wo man sich als Unterstützer eintragen kann. Der Eigenheimerverband rief in der Versammlung zur Unterstützung der Unterschriftenaktion auf.



Kommersabend im Mai

In einem kurzen Bericht gab der Vorsitzende Werner Liebenstein einen Überblick über die Aktivitäten und einen Ausblick auf 2018. Neben den wiederkehrenden Aktivitäten wie Sammelbestellung für Gartenmaterial und Heizöl wird auch wieder eine Überprüfung der Feuerlöscher angeboten. Auf Anforderung aus der Versammlung will man ein Angebot zur Öltankreinigung einholen und den Mitgliedern anbieten. Am 26. Mai feiert der Verein sein 50-jähriges Bestehen mit einem Kommersabend.