Neuer Ruheraum für Saunagänger

Die Idee zu der Erweiterung des Ruhebereichs habe es schon länger gegeben, sagte Anja Binder. Die Geschäftsführerin der Hammelburger Stadtwerke, zu deren Geschäftsbereich das Schwimmbad gehört, nannte die steigende Zahl der Saunabesucher als Grund. Noch unter ihrem Vorgänger Norbert Kühnl seien die ersten Gespräche eingeleitete worden.



Im August dieses Jahres begannen dann schließlich die Arbeiten. Entstanden ist ein holzverkleideter Anbau mit einer großzügig dimensionierten Fensterfront. Darin finden 20 Liegen Platz. Der Raum hat eine Fußbodenheizung und auch der Gehweg am Gebäude kann im Winter beheizt werden, damit er eisfrei bleibt.



Der Anbau ist an das Erscheinungsbild des Hallenbads angepasst. "Wir wollten, dass der Geist des Schwimmbads erhalten beliebt", sagte Binder. Daher hatten die Stadtwerke das Unternehmen, das den damaligen Schwimmbadumbau geleitet hatte, jetzt auch beratend einbezogen.



Als eine Aufwertung des Hallenbads bezeichnete Armin Warmuth (CSU), Bürgermeister und zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtwerke, den neuen Anbau. Dieser entzerrt die Situation im Saunabereich, sagte Binder. Sie sprach davon, dass die Zahl der Saunagänger im Vergleich zu 2016 um 20 Prozent gestiegen sei. So zählten die Stadtwerke allein bis September schon 1500 Saunagäste mehr als im Vorjahreszeitraum.



Wer nach dem Saunagang seine Ruhe sucht, ist im Anbau gut aufgehoben. Stellvertretende Bürgermeisterin Rita Schaupp (SPD), selbst Saunagängerin, konnte das nur bestätigen. Die Saunagruppen, die sich unterhalten wollen, können dagegen weiterhin den Ruhebereich im Schwimmbadgebäude nutzen.



Damit die Saunabesucher im neuen Ruheraum wirklich ungestört sind, schreibt die Hausordnung unter anderem vor, dass "der Austausch von Zärtlichkeiten auf ein Minimum" zu reduzieren sei.