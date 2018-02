Neuer Helfer für die Gemeinde Fuchsstadt

Der 99 PS-starke Traktor, den Bürgermeister Peter Hart jetzt vorstellte, ist die vom Fuchsstädter Gemeinderat beschlossene Ersatzbeschaffung für den bisherigen Geräteträger, der - in die Jahre gekommen - nur bedingt für die Waldbewirtschaftung taugte.



Ausgerüstet mit einer ferngesteuerten Forstwinde und einem Front-Transportkasten, forcierten vor allem Sicherheitsgründe den Kauf des Acht-Tonnengeräts, zum Beispiel beim Entfernen von Baumkronen oder Bäumen, die ineinander verhakt sind, erklärt Hart bei der Vorstellung. Dem Kauf eines Schleppers gab der Rat den Vorzug, denn um diesen fahren zu dürfen, benötigt man nur die Schlepper-Fahrlizenz. Für einen Unimog wäre der CE1-Führerschein notwendig.



"Das Neu-Fahrzeug ist allerdings nicht für Holz-Rückaktionen gedacht", unterstreicht Hart mit Blick auf die Funktionalität des Gefährts, das auch der gemeindliche Bauhof nutzen kann, beispielsweise zum Transport von Material und Werkzeug im Front-Ladekasten. Nachdem die Bauhof- und Forstarbeiter wie auch Revierleiter Rainer Bräunig dieses Modell favorisierten, war die Anschaffung beschlossene Sache.



"Mit 71 600 Euro sind wir dabei", informierte Kämmerer Andreas Mützel, wobei der Kauf eines Anhängers, den die Gemeinde zusätzlich erstanden hat, nicht in der Summe enthalten ist. Selbstredend erhielten die Fahrer, Bernd Volpert und Florian Storch, eine Unterweisung vom Verkäufer, der Firma Müller. Sie können den Traktor und die Zusatzgeräte bedienen. Mit der Übergabe des Schlüssels an Bernd Volpert stellte der Bürgermeister das Fahrzeug offiziell in Dienst.