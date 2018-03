Neubau geplant

Ihren Respekt vor dem Unternehmergeist sprachen die Gemeinderäte einem Schlossereibetrieb aus, der in einen Neubau investieren will. Per Genehmigungs-Freistellungsverfahren ist das Bauprojekt im Gewerbegebiet Limpelbach (bei Schwärzelbach) in zwei Abschnitten geplant. "Super" und "toll" lauteten die Kommentare der Räte. Auch Bürgermeister Jürgen Karle drückte die Daumen für einen erfolgreichen Betrieb.

Vorerst letztmalig landete das Thema Hotspot für Heiligkreuz auf dem Tisch und kassierte ein Nein der Räte. Über die jährlichen 900 Euro Betriebskosten könne man noch hinweg sehen, so Karle. Aber zusätzlich einen Betrag zwischen 7000 und 10 000 Euro für die Kabelverlegung zu investieren, das sei zu überlegen. Da können auch der angebotene Spendenbeitrag des Heiligkreuzer Feuerwehrvereins in Höhe von 1500 Euro nicht darüber hinweg helfen. Astrid Mützel (FWG Heiligkreuz): "Viele Besucher mit Handy schätzen am Vatertag ihre Unerreichbarkeit und können so ungestört bei uns feiern."

Grünes Licht erhielt der Landkreis Bad Kissingen für den Ankauf von Grundstücksflächen zum Ausbau der Kreisstraße KG 27. Es handelt sich dabei um einen dünnen Streifen Gemeindewald am Ortsausgang Wartmannsroth in Richtung St 2293 / Diebach. Keine Einwände gab es von dritter Seite gegen die Auflösung des Bebauungsplans "Am Tannenberg" (Windheim). So konnte jetzt der entsprechende Satzungsbeschluss verabschiedet werden.



Vorkaufsrecht

Unbebaute Grundstücke sollten nicht auf ewige Zeiten ungenutzt als bloße Geldanlage verwendet werden, sagte Karle. Mit ihrem generellen Beschluss stimmten die Räte einem Vorkaufsrecht der Gemeinde zu, das nach vier Jahren ohne Bebauung greift. Im Einzelfall könne individuell entschieden werden, so Karle. Auch könne im Kaufvertrag schon eine Bauverpflichtung eingetragen werden, was einen zusätzlichen Gang zum Notar erspare.

Mit 12:1 Stimmen gab es ein Ja für die Beteiligung der Gemeinde Wartmannsroth am Projekt Grüngitter der Allianz Fränkisches Saaletal. Durch geeignete Anpflanzungsmaßnahmen neben den Ackerflächen sollen den bestäubenden Insekten bessere Lebensbedingungen geboten werden. Der jährliche Beitrag der Gemeinde wurde mit etwa 2000 Euro veranschlagt.

Die Teilnehmer-Gemeinschaft habe die Planung des Dorfplatzes Völkersleier bestätigt, berichtete Karle. Da auch der Kinderspielplatz neu ausgestattet werden muss, habe er vorgeschlagen, diesen in das Projekt Dorfplatz zu integrieren und somit örtlich zu verlagern. Der alte Spielplatz könne dann zum Parkplatz umfunktioniert werden. Einen Arbeitskreis zur Neugestaltung des Rathausplatzes werde es am 16. April um 19.30 Uhr im Sitzungssaal geben, kündigte Karle an. Eine rege Beteiligung aller Interessierten sei bei einem so wichtigen Thema erwünscht.