In Sachen Breitband besteht noch Nachholbedarf. Das war dem Bericht des Beraters Dr. Joachim Först zu entnehmen, den er am Montag im Sulzthaler Marktgemeinderat vorstellte. Allein die Überlastung des Arbeitsmarktes im Bereich Tiefbau habe bundesweit eine Verzögerung von vier bis fünf Jahren und eine drastische Preiserhöhung nach sich gezogen, so Först. Hinzu komme die wachsende Internet-Datenmenge, die sich rund alle zwei Jahre verdopple.

"Das Netz muss zusammenwachsen", sagte Först. Auch Sulzthal sei ein Teil davon, das einen leistungsfähigen Anschluss an den Euerdorfer Hauptverteiler brauche. Först ging auf die verschiedenen Förderprogramme ein, die zu erwarten seien.



Leerrohre verlegen

In jedem Fall sei es zu empfehlen, in Neubaugebiete passende Leerrohre für die Glasfaserkabel zu verlegen. Aktuell betrifft diese Meldung das neue Baugebiet Haiger II, wo jetzt 18 Baugrundstücke zum Verkauf anstehen. Bürgermeister August Weingart: "Wer früh genug kommt, kann sich momentan noch die Filetstücke aussuchen."

Als Besonderheit mit Alleinstellungsmerkmal bezeichnete Weingart den auf Muschelkalkboden gelegenen Reitplatz des Sulzthaler Reitvereins. Jetzt gaben die Räte einer erheblichen Vergrößerung dieses Platzes, der auch für Sprungwettbewerbe gern genutzt wird, ihre Zustimmung mit 6:1 Stimmen. Finanziell unterstützt werde diese Maßnahme durch ein europäisches Leader-Programm, machten die Vertreter des Reitvereins geltend.

Verschoben wurde die Diskussion über den Antrag des Vereins für Rasenspiele, der die Einebnung einer Rasenfläche und die Versetzung einer Lampe auf dem Dorfplatz erbat.

Auf Ablehnung stieß die Fünftäler-Rundstreckenplanung des "Mountainbike Rhön und Vorland" im Sulzthaler Bereich. "Diese Strecke führt bei uns hauptsächlich durch den Wald, was auch bei den Jägern Proteste verursacht", sagte Weingart. Besser sei es, die Schönheit der offenen Landschaft in der Rundstrecke zur Geltung zu bringen. Die Bereitschaft zu einer Gesprächsrunde wurde signalisiert.



Grünes Licht für Marathon

Grünes Licht erhielt der für den 24. März geplante Saaletal-Marathon. Die Räte setzten bei ihrem Einverständnis voraus, dass die Sulzthaler Feuerwehr für diesen Bereich die Verkehrsabsicherung übernehme. Zur Kenntnis nahmen die Räte, dass neue Windkraftanlagen im Gemeindebereich Elfershausen geplant seien. Einverstanden waren sie mit der Aktualisierung der Verordnung über die Reinhaltung öffentlicher Straßen nach Bedarf statt nach starrem Zeitplan. Weingart bedankte sich für die Spenden mit einer Gesamtsumme von etwa 2500 Euro für die Marktgemeinde Sulzthal. Die Sammlung für die Kriegsgräber habe rund 280 Euro erbracht. Weingart informierte über die Kostenschätzung für die Sanierung der Turnhalle an der Einhard-Grundschule in Höhe von 1,8 Millionen Euro. Bei den Umlagen sei Sulzthal heuer mit rund 154 00 Euro an der VG und mit knapp 66 000 Euro an der Schule beteiligt.

Die Kostensumme für den neuen Defibrillator in Höhe von 4700 Euro sei erreicht, freute sich Weingart und dankte den Spendern. Veränderungen bei den Holzlagerplätzen sollen der Gemeinde umgehend gemeldet werden, damit die Übersicht nicht verloren gehe.