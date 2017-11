Narrenschar der UKG startet in die Faschingssession

Die Sessionseröffnung der UKG Untererthal fand in diesem Jahr bei einem Faschingsbrunch im Feuerwehrhaus Untererthal statt. Der Beginn der närrischen Zeit wurde von den Narren im vollen Saal lautstark begrüßt.

Die Anwesenden konnten sich an den Tänzen der UKG Jugendgarde, der Prinzengarde und des UKG Tanzpaars erfreuen, die begeistert beklatscht wurden. Das noch amtierende Jubiläumsprinzenpaar Prinzessin Cindy I. und Prinz Lukas I. wurde nach einer erheiternden Abschiedsrede mit Standing Ovations schweren Herzens von der versammelten

Narrenschar verabschiedet. Als letzte Amtshandlung durften sie das neue Prinzenpaar inthronisieren.

Ab sofort herrschen Prinzessin Bea I. und Prinz Hubert I. über die Untererthaler Narrenschar. Wie in jedem Jahr wurden auch wieder verdiente UKG'ler durch die FEN Regionalverband

Unterfranken und den FVF Unterfranken ausgezeichnet. Andre Köstner, Beirat im FVF Unterfranken, verlieh mit seiner gewohnt witzigen Art die Sessionsorden, einen Jugendorden und eine Verdienstnadel in Silber. Von der FEN Unterfranken durfte die UKG den Präsidenten Heiko Förster zusammen mit zwei seiner Vizepräsidenten, Gerhard Fiedler und Jürgen Seit, begrüßen. Die drei Herren hatten einige Orden und Verleihungen im Gepäck. Neben den FEN Sessionsorden wurden wieder FEN Jugendorden und Narr von Europa in Bronze, Silber und Gold und Sonderorden verliehen. Zum ersten Mal in Untererthal, durfte Heiko Förster den Narr von Europa in Brillant an Simone Koch verleihen. Sie wurde für ihr jahrelanges Engagement und unermüdlichen Einsatz für den Verein mit dieser hohen Auszeichnung geehrt. Dass sie diese Auszeichnung mit Recht verdient hat, war an dem minutenlangen Applaus eindeutig zu erkennen. In diesem Jahr darf sich die UKG neu über zwei Elferräte und drei Elferrätinnen freuen. Es ist nun wieder ein ausgeglichenes Verhältnis von 15 Frauen und 15 Männern. Der neue Hausorden der UKG wurde abschließend allen Gästen vorgestellt und den Aktiven verliehen. In diesem Jahr greift der Orden das 50-jährige Jubiläum der Musikkapelle Untererthal auf, das im kommenden Jahr stattfindet. Als Symbol wird das traditionelle Osterblasen am Erthaler Berg dargestellt. red