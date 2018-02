Narren bestanden den Kältetest

Warme Kleidung, warme Getränke und Bewegung waren beim Faschingszug von Blau-Weiss Elfershausen am Samstagnachmittag angesagt. Etliche tausend Zuschauer säumten den Weg des Gaudiwurms, der sich von Hotel Ullrich über die Ortsdurchfahrt bis zum Schloss bewegte. Das Prinzenpaar René I. und Steffi I. hatte die närrische Regentschaft. Sitzungspräsident Enrico Jopp moderierte den vorbei fahrenden Faschingszug mit den rund 25 Fußgruppen und Motivwagen.



Freilich durften die verschiedenen Garden von Blau-Weiss und die Kids als Monster nicht fehlen. Lateinamerikanisches Feuer ließ die Showtanzgruppe von Blau-Weiss eindrucksvoll lodern. Das Thema Jahrmarkt hatte sich die Jugendshowtanzgruppe ausgewählt. Und das Elfershausener Männerballett tanzte auf den Spuren der Pfadfindergirls. Die Stimmung der Besucher steigerte sich, besonders bei den mitreißenden Trommelklängen der Schweinfurter Sambagruppe - das Publikum tanzte mit.



Auch der Marktgemeinderat war im Faschingszug zu entdecken und verteilte als Bauarbeitergruppe Süßigkeiten mit der Schippe. Mit dem Thema Glyphosat beschäftigte sich der Verein für Gartenkultur und Landespflege. Als Panzerknacker versuchte die U9-Jugend vom FC Elfershausen an Geld für neue Trikots zu kommen. Da hatten es die Erwachsenen vom FC als arabische Saudis schon leichter.



"Wenn ich einmal groß bin, werde ich ..." - vielleicht Erzieherin. Die Kids aus den Kindergärten aller Ortsteile hatten nichts dagegen und stimmten der bunten Berufswelt fröhlich zu. Auf die dringend nötige Rettungsgasse beim Verkehrsstau machte die ansässige Feuerwehr mit ihrem Motivwagen aufmerksam. Aber auch für die Verkehrsabsicherung zum Faschingszug waren mehr als zwei Dutzend Floriansjünger helfend im Einsatz. Bereit zu Stelle waren ebenso Kräfte des Roten Kreuzes und des Technischen Hilfswerkes sowie der Polizei.



Wer neben den laut dröhnenden Lautsprechern der Motivwagen stand, der konnte oft sein eigenes Wort nicht hören. Ein Zuschauer meinte scherzend angesichts des Körperschalls: "Da brauchen wir bei Herzattacken keinen Defibrillator mehr". Gefreut hatten sich die Kinder am Straßenrand. Denn eine gute Stunde lang regnete es Bonbons und weitere Süßigkeiten.



"Ich fahre schon seit etlichen Jahren nach Elfershausen, um mir den Faschingszug dort anzuschauen", sagt Besucherin Elke Kraus. Und nach dem Gaudiwurm ging es zum Schloss in die Kaffeebar, um sich gemütlich aufzuwärmen und einen Plausch mit Freunden zu halten. Weitere Gastgruppen kamen aus Aura, Oberthulba, Thulba, Obererthal, Völkersleier, Feuerthal, Ebenhausen, Diebach und sogar aus Himmelstadt.



