"Narr von Europa" hat wieder in Elfershausen Einzug gehalten.

Die Verleihung des "Narr von Europa" haben der Regionalpräsident der FEN Unterfranken, Heiko Förster (Frankenwinheim) und sein Vizepräsident, Jürgen Seit (Elfershausen), vorgenommen.



Die FEN-Auszeichnung, den "Narr von Europa" in Gold, erhielt René Roth. Er ist seit seiner Jugend Mitglied im KV Blau-Weiß Elfershausen. Er fing als Tänzer der Jugend-Showtanzgruppe an und machte später bei der Showtanzgruppe mit. Er unterstütze den Verein als Elferrat und Kulissenschieber bei den Prunksitzungen. Seit einigen Jahren ist er für die Lichttechnik mit verantwortlich. Ebenso schneidet er die Musik für die Garden. Als DJ und Helfer ist er immer zur Stelle. In dieser Session ist er Prinz "Rene I" der Blau Weißen.



Die Auszeichnung "Narr von Europa" in Silber ging an Katharina Baier, die seit der Session 2003/2004 Mitglied des Vereins ist. Sie tanzte in der Prinzengarde und der Showtanzgruppe.

Seit einigen Jahren ist sie Elferrätin und sorgt bei Veranstaltungen dafür, dass immer genug Kuchen vorhanden ist. Als Helferin ist sie stets aktiv.



Den "Narr von Europa" in Bronze wurde an Sarah Völkl verliehen, die seit 2004/2005 Mitglied der Blau Weißen ist. Ihre Anfänge machte sie bei den Blau-Weiß Kids, wo auch ihr Talent als Tanzmariechen entdeckt wurde. Mit dieser Rolle war sie einige Jahre auf der Bühne und der Stolz des Vereins. Weiter war sie Mitglied der Jugenshowtanz-Gruppe, von der sie nahtlos in die Prinzengarde und der Showtanzgruppe wechselte. Auch als Helferin ist sie stets aktiv.



Der "Narr von Europa" für Jugend in Silber ging gleich an vier Nachwuchskräfte des Blau- Weiß. Ausgezeichnet wurden Laura Kirchner, Selina Schwind, Whitney Ugo und Emilia Drignat.



Sie haben alle ihre ersten Bühnenerfahrungen bei den Blau-Weiß Kids beziehungsweise der Jugend Showtanzgruppe gesammelt. Whitney Ugo tanzt zudem, seit 2012, als Gardemädchen und hat sich heuer einen Platz in der Prinzengarde verdient erobert.