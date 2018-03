Musikkapelle Pfaffenhausen ist viel unterwegs

Die Musikkapelle steht im Heimatort für alle Aktivitäten zur Verfügung, die einen "klingenden Rahmen" verdienen: ob kirchliche Anlässe wie Kommunion oder Prozessionen, ob Maibaumaufstellung, Florianitag, Allerheiligen, Volkstrauertag, ob Hochzeiten oder Beerdigungen. Auch beim Fasching oder Federweißenfest sind die Musiker verlässlich zur Stelle.



Vorsitzender Marco Genzler, der aktuell 141 Mitglieder zählte, gab in der Jahreshauptversammlung einen Überblick über die Veranstaltungen des vergangenen Jahres. Zu diesen gehörten unter anderem die Teilnahme am Bezirksmusikfest in Burkardroth, das Gauschützenfest in Höllrich, Konzerte in Bischofsheim, auf dem Kreuzberg, in Bad Brückenau und in Bad Bocklet sowie ein Konzert in Hammelburg. Die Kapelle wirkte auch beim Schützenfest in Scheuen/Celle, den Freunden der Musikanten aus Pfaffenhausen.



Die Kapelle ergänzte ihre Tracht, erwarb Bühnenpodeste, einen neuen Kopierer und baute im Untergeschoss des Vereinsheims einen Lagerraum aus. Dafür dankte der Vorsitzende allen Unterstützern.



Schriftführer Alfons Genzler ließ erinnerte in Reimen auch an das Jubiläum des Lederhosen-Stammtisches, die Verabschiedung von Dirigentin Theresa Kiesel und die Begrüßung des neuen musikalischen Leiters, Christian Martin. Martin leitete bisher zehn Proben. Er trainiert auch die Bläserklasse "Klangcocktail" mit neun Teilnehmern.



Die Versammlung passte die seit 1986 bestehende Satzung an die vom Nordbayerischen Musikbund geforderten, aktuellen Kriterien an. Dabei wurde die Amtszeit des Vorsitzenden von zwei auf drei Jahre heraufgesetzt und der Vorstand erweitert. Den Mitgliedsbeitrag, der vor 16 Jahren zum letzten Mal geändert worden war, erhöhte die Mitgliederversammlung von sieben auf zehn Euro für aktive und von zehn auf 13 Euro für passive Mitglieder. Theresia Rieß bekam für zwölf Jahre Vorstandstätigkeit eine Anerkennung.



Bei den Neuwahlen setzten die Mitglieder auf den bisherigen Kernvorstand mit Marco Genzler als Vorsitzendem und dessen Stellvertreter Johannes Glück. Das Amt des Schriftführers übernimmt weiterhin Alfons Genzler, Margit Glück führt auch künftig die Kasse.



Zum Vereinsheimwart wählten die Anwesenden Rainer Stahl, zum Notenwart Hendrik Hänlein. Christoph Kleinhenz ist Jugendvertreter und Maximilian Oschmann stellte sich als stellvertretender Dirigent zur Verfügung. Kassenprüfer bleiben Albin Heim und Kurt Brandenstein. Als Beisitzer ergänzen Katja Oschmann, Jörg Schaffelke, Norbert Schaub und Anton Böhm die Vorstandsriege.



Die Pfaffenhausener Musiker bleiben auch im laufenden Jahr "in Bewegung" wie der Ausblick zeigte. Neben dem bevorstehenden Oster-Café im Leonardi-Haus sind die Teilnahme beim Festzug zum Jubiläum der Hammelburger Feuerwehr, ein weiteres Konzert in der Wandelhalle Bad Brückenau und das Kreismusikfest in Obereschenbach gesetzt. Ein Ausflug ins Allgäu zum "Kanzelwand-Konzert" und ein Auftritt bei der Landesgartenschau in Würzburg sind im Juli vorgesehen.



Das fünfjährige Treffen in Königsberg mit dem Spielmannszug Scheuen findet am letzten September-Wochenende statt. Außerdem sind das Federweißenfest im Stadtteil, ein Konzert in Bad Neustadt, der Altstadt-Advent in Hammelburg und das Advents- und das Silvesterblasen terminiert.