Mit einem Sprung ins bunte Treiben

Sitzungspräsident Bernd Waldner wurde es schon bei seiner Begrüßung sehr warm. Das war aber erst der Anfang eines tollen Abends, bei dem auch die Lachmuskel jedes Einzelnen voll strapaziert wurden. In der bis auf den letzten Platz gefüllten Mehrzweckhalle Oberthulba herrschte vom Start weg eine sehr gute Stimmung. Dazu trugen natürlich auch die Gastvereine aus Bad Neustadt, Nüdlingen, Wargolshausen und Mittelstreu bei.

Zum Auftakt zeigte die Marschtanzgarde Oberthulba ihr Können. Anschließend gaben die jungen Dorfweiber Elfriede (Amelie Greubel) und Berta (Selina Weißenseel) einen kleinen, erheiternden Einblick in ihr Eheleben. Beim Auftritt der "Happy Smarties" mit ihren tollen Kostümen wurden die Besucher auf den Jahrmarkt mitgenommen. Neben Dosenwerfen, Einradfahren und Achterbahnfahrt gab es auch "Hau den Lukas" in beeindruckender Weise zu bewundern. Die Kinder bekamen zusammen mit ihrer Trainerin Nadine Galler einen großen Applaus.

Nicht wegzudenken aus dem Oberthulbaer Fasching ist Michael von Brümmer als Lehrer Lämpel. Seine auf den Punkt gebrachten Pointen saßen auch in diesem Jahr wieder messerscharf. Zuerst knöpfte er sich die "Diesel-Problematik" vor, für die natürlich wieder der Deutsche Michel herhalten muss. "Die Rhön ist schön, so wie sie ist", lautete sein Seitenhieb auf den Nationalpark. So richtig vom Leder zog er gegen Donald Trump: "Der gehört doch verbannt, in so ein Dreckslochland." Als Wahlkrampf bezeichnete er den Wahlkampf und Gauland drohte er: "Ich sag's ihm ins Gesicht, unser Land kriegst du nicht." Die Zuhörer waren begeistert und es gab stehende Ovationen.

In einem wahren Gefühlschaos zwischen Liebe und Leid befanden sich die "Kleinen Giganten", die mit ihren Trainerinnen Selina Franz, Anni Krysa, Sarah Schmitt und Michelle Alberth einen tollen Tanz einstudiert hatten. Überhaupt war es sehr beeindruckend, was der Nachwuchs der ÖFG an diesem Abend für außergewöhnliche Leistungen bot.

"Take face" hieß ein Auftritt der etwas anderen Art, den Klaus Greubel mit seinen beiden Töchtern Amelie und Marlene präsentierte. Mit zugeklebten Mündern und unter Einbeziehung einzelner Personen aus dem Publikum, darunter auch Pfarrer Blaise Okpanachi, brachten sie die Halle allein mit Mimik und Gestik zum Lachen. Seit vielen Jahren gab es in diesem Jahr mal wieder eine ÖFG-Bütt, die Daniel Bahn aus Wittershausen sehr gut ausfüllte.

Als Waldarbeiter kostümiert und ausgestattet mit Traktor und Motorsägen verwandelten die "Youngstars" mit Trainerin Maria Schmück die Bühne in einen Waldarbeiterplatz. Die schönen Kostüme wurden von Margot Schottdorf genäht.

Groß waren die Lacher beim Auftritt von Lehrer Klaus Greubel, der von seinen unvergesslichen Erlebnissen mit seinen Schülern bei einer Klassenfahrt nach Rom erzählte.

Anschließend wirbelte das Tanzmariechen Ronja Hausmayer über die Bühne und bekam dafür sehr viel Beifall vom Publikum.

Nach der sehr sehenswerten Tanzeinlage der Jugendmarschtanzgarde unter der Regie von Trainerin Bianca Meyer folgte der Showteil der "Hüttls ohne e". Verstärkt durch Kevin Voll und die kurzfristig für die erkrankte Beate Reinhardt eingesprungene Birgit Bollwein stellten Thomas, Christoph und Matthias Hüttl einen "Wurst-o-Mat" vor. Die Gesangseinlagen des Serano Schinkens aus Katalonien, der beleidigten Leberwurst, dem Presssack und der Salami kamen beim Publikum großartig an und ließen auch die Veganerin verstummen.

Mit wunderschönen Kostümen ausgestattet zeigte die Garde aus Wargolshausen eine wunderbare Leistung.

Nicht so viel zu berichten hatten in diesem Jahr die Tratschweiber Bawett (Eva Marx) und Luis (Edel Gray). Sie ließen keine gutes Haar an den Älteren, die plötzlich der Sportwahn treibt: "Sie wollen sich so gesund wie möglich aufs Sterben vorbereiten." Auch die neue Dorfbeleuchtung bekam wieder mal ihr Fett weg: "Die ist so hell, dass manch einer sein Haus nicht wiederfindet".

Wieder mal präsentierte Jürgen Häfner den dusseligen Heinz-Ernst Schmidtke, der viel über sein Sexualleben und sonstige Schwierigkeiten im Leben zu berichten hatte. Mit seiner Nummer hatte er die Lacher auf seiner Seite.

Das war auch bei den letzten beiden Auftritten der Fall. Das Oberthulbaer Männerballett "Hellsöwer", zweiter der bayerischen und 14. der deutschen Meisterschaft zeigte sich enorm in Form und wurde auch für seinen großen Einfallsreichtum und seine Kreativität mit großem Beifall bedacht.

Als sich die "Showsterne" in gigantischen Kostümen den Traum vom Fliegen hingaben, hallte es aus dem Zuschauerraum "Zugabe...Zugabe" und die Mädels taten den Besuchern den Gefallen und sorgten damit für einen großartigen Abschluss eines beeindruckenden Abends.