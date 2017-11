Madonnen als Zeichen der Frömmigkeit

Für den Hammelburger Geschichtskreis hat Franz-Josef Schneider das Thema "Hausmadonnen und -heilige in Hammelburg" bearbeitet und im Europa-Haus seinen Zuhörern vorgestellt.

Welche Bedeutung die erhöhte Aufstellung der Figuren in der Hausfront für Hausbesitzer und ihre Familien hatte, können wir Heutigen kaum noch ermessen. Wenige Generationen danach, sind die Darstellungen der Madonna und der Heiligen den Heutigen so gut wie aus dem Bewusstsein verschwunden. Nicht jedoch im Stadtbild von Hammelburg, für denjenigen, der sich auf die Suche macht.



Ausdruck des Glaubens

Über Jahrhunderte waren diese sorgfältig gearbeiteten und bemalten Plastiken aus Stein, Holz oder Gips, Ausdruck der Verbundenheit der Kunst mit katholischem Glaubensverständnis. Es war der tiefe, fromme Glaube der die Muttergottes und die Heiligen verehrte. Nicht irgendwo, sondern ganz in der Nähe des Lebensmittelpunktes, nämlich am eigenen Wohnhaus.

Katholische Volksfrömmigkeit war und ist bis heute ohne die innige Verbindung mit den frühchristlichen Heiligen und Märtyrern nicht denkbar. Die Heiligen, sie waren im Leben der Menschen gegenwärtig. In Freud und Dank, erst recht im schweren Leid. Die Muttergottes und die Heiligen waren Hilfe, Trost und Stärkung. An welchen Heiligen Menschen das Gebet oder den Dank richteten, das war Volkswissen. Die frühchristlichen Märtyrer, vom ersten bis zum vierten Jahrhundert, zu Heiligen erhoben, sie lebten im katholischen Glauben weiter. In der Reformation wurde diese Verbindung aufgehoben. Ein neues Bild der Frömmigkeit wurde aufgegriffen und angenommen. Nicht jedoch in Hammelburg. Die traditionelle Frömmigkeit nahm nach der Rekatholizierung wieder ihren alten Rang ein.

Schneider erklärte, dass diese figürlichen Darstellungen an den Hausfronten oder im Eingangsbereich, über oder neben einem Torbogen, eine Segensfunktion für das Haus und seine Bewohner ist.

Die Frage nach den Künstlern und dem Jahr der Erschaffung bleibt in den allermeisten Fällen unbeantwortet. Bescheiden hielten diese sich zurück und verzichteten auf eine Signatur. Wer im Einzelfall der Künstler war, konnte man durch Vergleiche mit Arbeiten die in Fulda und Würzburg zugänglich sind, erschließen. Auch die Jahreszahl der Erschaffung oder Aufstellung ist meistens nicht gesichert und bleibt im Mutmaßlichen.

Franz-Josef Schneider hat alle aktuell siebenundvierzig Madonnen- und Heiligenfiguren im Stadtbereich erfasst und katalogisiert. Insgesamt sind es zweiundsechszig Figuren die Schneider dokumentierte. Fünfzehn Bildwerke befinden sich nicht mehr an ihrem früheren Platz und sind damit nicht mehr im öffentlichen Raum.

Schneider konnte sich auf eine Arbeit aus dem Jahr 1989 von Karl Stöckner stützen. Veröffentlicht in "Bausteine zur Pfarrgeschichte". Schneider brachte seine Dokumentation auf den neuesten Stand. Dr. Winfried Benner dankte Schneider für diesen Vortrag der in vielen Fotos den Zuhörern und Betrachtern Hammelburg unter dem Schutz der Heiligen von der Zeit der Renaissance bis heute nahebrachte. Dieter Galm