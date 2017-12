Leuchtende Herbergsuche startet Straßenkalender

Die Werkstatt für behinderte Menschen öffnete das erste Türchen des Straßen-Adventskalenders. Damit warten seit Anfang des Monats Überraschungen und Rabatte in 23 Hammelburger Geschäften und Gaststätten auf die Kunden und Adventsmarkt-Bummler - eine Vorfreude auf das Fest.

Ideengeberin und Organisatorin des vorweihnachtlichen Kalenders in der Kernstadt war 2014 Kathrin Sell, die den Erfolg der Aktion begründete. Am neugestalteten Viehmarkt gebührte es heuer der heimischen Lebenshilfe die Idee umzusetzen, was sie mit großem Aufwand und viel Liebe zum Detail realisierte.

An großen Schautafeln erstellten behinderte Menschen und Angestellte gemeinsam die Weihnachtsgeschichte von der Herbergssuche bis zur Geburt Christi und Anbetung. Nicht gemalt oder gezeichnet, sondern mithilfe von LED-Lichtern. In Konturen an den Holzwänden dargestellt, rahmen Tannenbäume und -grün, Lichterketten, Pagodenzelte und Holzhütten die Szenerie ein, die zur Eröffnung zahlreiche Neugierige anlockte.



Bewunderung von den Gästen

Die Werkstatt für Behinderte ist offensichtlich um Ideen nicht verlegen. Schon im vergangenen Jahr sorgte sie für Erstaunen mit dem hölzernen, überdimensionalen Weihnachts-Spenden-Baum der großen Anklang fand. Auch heuer erntete die Aktion der Lebenshilfe, die den Viehmarkt in eine von Holzöfen beheizte, heimeliche Atmosphäre tauchte, uneingeschränkte Bewunderung und hohe Anerkennung.

"Etwa 50 Menschen, Gruppen- und Werkstattleiter eingeschlossen, erarbeiteten in rund vier Wochen das Szenario", ließ Werkstattleiter Thomas Porkristl wissen. "Manchmal geht der Sinn des Weihnachtsfests verloren. Wir sind zurückgerudert und haben uns deshalb diese Darstellung ersonnen. Das ist das, was wir den Hammelburgern schenken wollen", fügte er hinzu. Den "Licht-Bildern" sind Texttafeln hinzugefügt, die über die jeweilige Bibelszenen informieren.



Bei Glühwein, Bratwürsten und weihnachtlichen Weisen der Band "Hippy-Trail" der Katharinen-Schule Fuchsstadt eröffneten Porkristl und Bürgermeister Armin Warmuth offiziell den Straßen-Adventskalender. Der Rathausobere dankte Katrin Sell, der heimischen Geschäftswelt und besonders den Erbauern für ihr Engagement und wünschte eine harmonisch-besinnliche Adventszeit.

Auch von denen Anwesenden war viel Lob zu hören, das von "echte Bereicherung" über "gelungene Überraschung" bis hin zu "einfach toll" reichte. Trotz Temperaturen um die Null-Grad verharrten viele Besucher auf einen Plausch bei Glühwein oder Kinderpunsch.

Während die strahlende Weihnachtsgeschichte bis zum Dreikönigstag steht, baute die Werkstatt für behinderte Menschen ihre Verköstigungs-Unterkünfte zum Ende des Altstadt-Advents am Sonntagabend wieder ab.

Teilnehmer des Kalenders

An der Überraschungs- und Rabatt-Aktion beteiligen sich die nachfolgend aufgeführte Geschäfte und Gaststätten: Bäckerei Schwab, Downtown-Diner, Uhren und Schmuck Faltus, Nummer 5, Schnittpunkt Petra Richter, Reformhaus Weber, Teppich und Gardinen Römer, Schuh Zoll, der Weltladen, Sammeln und Schenken, Brillen Voigt, Sport Hohmann, Textilhaus Ortloff, Foto Stürzenberger, Taste & Smell by Sasch, die Florale Werkstatt, Inside, Endres Buch und Büro, das Irish Pub, Bunter Buchladen, Einhorn Apotheke und Augenoptik Servatius.