Lesetüten für die neuen Schulkinder

Die Erstklasskinder des vergangenen Jahres haben für die neuen Schulanfänger liebevoll und individuell die weiße "Lesetüte" bunt gestaltet. Der Bunte Buchladen in Hammelburg hat diese mit Lesematerialien befüllt.



Nun fand die Übergabe der mehr als 100 Tüten in der Grundschule am Mönchsturm Hammelburg statt. Im Beisein der Schulleitung und des Buchhändlers, Matthias Teltz, haben die Lesepaten der zweiten Klassen mit viel Aufregung jedem Schulanfänger stolz eine "Lesetüte" überreicht.