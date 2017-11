Lebensretter gesucht

Beim Hammelburger Altstadtadvent in der Engelsscheune gibt es im "Haus Harry" in der Wankelstrasse 13 die Möglichkeit, die DKMS-Spendenaktion zu unterstützen, dies teilt Bianca Volkert mit.

Gerade in den Tagen vor Weihnachten wird besonders an unser Mitgefühl appelliert. Es gibt unzählige Spendenaktionen für Menschen, denen es nicht so gut geht wie uns. Aber es gibt nur eine Aktion, um ein Menschenleben zu retten. In jedem von uns steckt ein potenzieller

Lebensretter und dafür muss man sich nur typisieren lassen, schreibt Volkert. Leukämie ist eine Blutkrankheit, die vor keinem Menschen Halt macht.

Volkert erfuhr am 23. Dezember 2014, dass ihre Stammzellenspende am 6. und 7. Januar 2015 stattfinden sollte. Ihr Empfänger, ein 44-jähriger Amerikaner und Familienvater, bekam somit die Möglichkeit noch viele Weihnachten mit seiner Familie zu feiern. Volkert möchte die DKMS mit einer Aktion unterstützen. Eine Typisierung kostet 35 Euro und wird über Spenden finanziert. Wichtiger jedoch ist die Typisierung von Stammzellen-Spendern. red