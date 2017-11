Langjährige Mitarbeiter ausgezeichnet

"Unsere Urgesteine", sagte Vorstand der Raiffeisenbank Hammelburg eG Jürgen Klubertanz in seiner Ansprache zum 40-jährigen Betriebsjubiläum von Elke Schneider und Norbert Schaub. Elke Schneider ist seit vielen Jahren Geschäftsstellenleiterin in Untererthal. Norbert Schaub begann 1977 eine Lehre als Bankkaufmann in der Raiffeisenbank Hammelburg. Nach einer kurzen Auszeit als Wehrpflichtiger ist er ununterbrochen für die Kunden in verschiedenen Geschäftsstellen als Leiter tätig gewesen. Aktuell ist er Privatkundenberater in der Hauptstelle in Hammelburg und Wartmannsroth. 2014 legte er eine Weiterbildung zum zertifizierten Versicherungsberater ab.

"25 Jahre Raiffeisenbank Hammelburg eG", dieses Jubiläum konnten Marianne Vierheilig, Barbara Herterich und Lena Müller feiern. Alle drei sind im Servicebereich der Bank beschäftigt. Marianne Vierheilig und Lena Müller wurden von der damaligen Raiffeisenbank Fuchsstadt eG eingestellt und kamen durch die Verschmelzung mit der Raiffeisenbank Hammelburg eG zur Hammelburger Kreditgenossenschaft. Lena Müller ist seit 25 Jahren in der Geschäftsstelle Fuchsstadt. Marianne Vierheilig bildet seit vielen Jahren mit Elke Schneider ein Team in der Geschäftsstelle Untererthal. Barbara Herterich arbeitet derzeit in den Zweigstellen Elfershausen, Fuchsstadt und der Hauptstelle in Hammelburg. Weiter wurden für 25 Jahre Betriebszugehörigkeit geehrt (nicht im Bild): Heiko Väth sowie das Hausmeisterehepaar Hilmar und Elke Thoma.