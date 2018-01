Kreatives Frühstück in Ramsthal

Es war eine lockere Runde im Haus Erlebenskunst . Mit viel Sinn für Humor trug die Leiterin mit dem Künstlernamen Marie-ja Rosa Heckmann ein Gedicht darüber vor, wie schwer es sein kann, mit dem Schreiben zu beginnen. Sie ist ehemalige Sonderschullehrerin und hat sich von Kindheit an mit der Sprache beschäftigt.



"Gedichte zu schreiben sollte Freude machen. Mit wenigen Worten muss die Essenz aus dem Dargestellten sozusagen extrahiert werden", sagte sie. Deshalb sprach sie auch davon, dass das Schreiben oft ein spielerischer Prozess sei, bei dem man wie in einem Labor experimentieren könne.



In mehreren Runden tauchten die Teilnehmer in diesen kreativen Prozess ein, bei dem sie sehr viel von ihrer Persönlichkeit preisgaben. Denn ein Gedicht zu schreiben bedeutet auch, den Menschen im Innersten zu berühren. Und so kam es zu sehr emotionalen Momenten, die zeigten, dass das wirkliche Schreiben den Menschen sehr tief bewegt.



Dennoch war die Runde unbeschwert und auch in kulinarischer Hinsicht ein Genuss, denn jeder hatte für die Pause etwas mitgebracht. In einer Runde bildete man assoziative Begriffe zu Fotografien, die Marie-ja Rosa Heckmann mitgebracht hatte. Dabei machte es den Teilnehmern offensichtlich viel Freude, ihre kreative Ader zu entdecken.



"Wir sind sehr froh, dass heute die Schreibwerkstatt hier stattfinden kann", sagte sich Thea Keßler vom Haus Erlebenskunst Ramsthal, die selbst am Kurs teilnahm. Die kreativen Ausdrucksformen würden auch ihr viel Freude machen, sagte sie. "Natürlich hätten heute auch ein paar Männer dabei sein können, aber vielleicht beim nächsten Mal", schmunzelte sie.



Besonders faszinierte Keßler, wie es die Leiterin Marie-ja Rosa Heckmann verstand, von Anfang an eine Wohlfühl-Atmosphäre zu schaffen, in der jeder kreativ sein konnte. Keßler freute, dass die Teilnehmerinnen nicht nur aus der Umgebung, sondern auch aus dem Schweinfurter Raum extra zum kreativen Frühstück gekommen waren. "Das zeigt, dass eine solche Veranstaltung eine große Ausstrahlungskraft hat", meinte Keßler.



Ganna Kravchenko hatte dieses kreative Frühstück ins Leben gerufen. "Ich will, dass aus Begegnungen heraus Projekte entstehen. Mit ist ebenso wichtig, mehr kulturelle Angebote auf dem Land zu schaffen", sagte sie. Sie freute sich besonders, dass das kreative Frühstück bei den Teilnehmerinnen so gut ankam. "Es war ein schöner Kreis, in dem wir heute kreativ waren und es hat viel Spaß gemacht." Sie kann sich sehr gut vorstellen, dieses Format vierteljährlich zu wiederholen.