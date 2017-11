Christina "von den gackernden Hühnern" und Stefan "von Ochsford" sind das neue Prinzenpaar bei der Faschings-Gemeinschaft Schwärzelbach (FGS). Gern überreichte das bisher amtierende Prinzenpaar Carmen und Michael die Insignien der närrischen Macht, nämlich Krone und Zepter, in der Turnhalle am Sportheim.



Bis zum letzten Moment war es auf dem Ordensabend der FGS ein streng gehütetes Geheimnis, wer und ob überhaupt eine Nachfolgeschaft mit dem jungen Ehepaar Dollinger für den Prinzenthron gefunden wurde. Doch dann konnte FGS- Vorsitzender Tobias Rojek die frohe Botschaft verkünden. Vorgestellt wurde auch der neue Sessionsorden, der den Spruch "keine Zeit für schlechte Laune" und ein Uhrenziffernblatt zeigt. Freilich steht die Zeit auf der närrischen 11 Uhr 11.



Aus den Händen von Holger Leikam, Fastnachts-Verband Franken (FVF), erhielten verdiente Aktive der FGS diverse Auszeichnungen. Die Goldnadel durften sich Jennifer Pfrang und Martin Hoos anstecken lassen. Silber ging an Liane Fuß und Fridolin Fella. Kristina Martin und Verena Roth erhielten den FVF-Sessiosorden. "Es sind Menschen, die sich für den Fasching engagieren", sagte Leikam.