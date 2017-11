Keine kampflose Übergabe des Rathauses

Ab sofort herrscht ein neuer Wind in der Marktgemeinde. Die Narren der EU-KA-GE haben in der fünften Jahreszeit mit dem Rathaussturm wieder das Regiment übernommen. Ihnen voran steht das neue Prinzenpaar Nicole I. vom Cremetöpfchen und Ralf I. aus ´m Rhöner Cyberraum.

Bevor die Narren zur Tat schritten, begrüßte Sitzungspräsident Steffen Lauer die zahlreichen Gäste, darunter auch die Gastvereine Ebenhausen, Elfershausen, Fuchsstadt und Ochsenfurt. Das neue Prinzenpaar stellte sich vor und mit bester Laune und großem Helau ging es dann daran, das Rathaus einzunehmen.

Kampflos wollten Bürgermeisterin Patricia Schießer und der Marktgemeinderat das Rathaus jedoch nicht in die Hände der närrischen Gesellschaft geben , und so stießen die Karnevalisten beim Rathaussturm auf heftige Gegenwehr. Ein deftiger verbaler Schlagabtausch folgte. Sitzungspräsident Steffen Lauer warf der Bürgermeisterin ein heruntergewirtschaftetes altes Rathaus und einen Neubau im Dorfkern, der vielen nicht geheuer sei, vor, bemängelte er außerdem eine fehlende Veranstaltungshalle und den bereits monatelang andauernden Straßenneubau in der "Breet".

Die Bürgermeisterin hingegen machte den Narren Vorhaltungen wegen ihrer sinnlosen Besäufnisse auf ausschweifenden Partys. Von Kanonendonner wurde der lautstarke Streit begleitet. Letztendlich gab sich die Bürgermeisterin geschlagen und überließ den Schlüssel den Narren. Die zögerten nicht lange, stürmten das Rathaus, warfen süße Golddukaten aus und brachten die Bürgermeisterin in ihr Gewahrsam. Aber nach dem Umzug in den Pfarrsaal, wo die Prinzengarde und die beiden Tanzmariechen auftraten, waren die Parteien wieder versöhnt und man feierte gemeinsam und ausgelassen den Faschingsauftakt in Euerdorf.

Auch die neuen Regenten präsentierten sich bestens gelaunt. Für Nicole I. vom Cremetöpfchen und Ralf I. aus ´ m Rhöner Cyberraum, alias Nicole und Ralf Ziegler, ist es eine "große Ehre" als Prinzenpaar die EU-KA-GE zu repräsentieren. Privat sind beide ein Paar und freuen sich auf die bevorstehende Faschingszeit: "Auch wenn sie heuer ein bisschen kurz ausfällt", meint Nicole Ziegler. Die 39-Jährige tanzt seit drei Jahren aktiv bei den "E-Diamonds" und ist sich sicher: "Ab jetzt gibt´s kein Leben mehr ohne Fasching!" Als Kind konnte sie mit Fasching noch nicht so viel anfangen, weil ihre Eltern davor regelrecht mit mir geflohen sind, erzählt die Prinzessin. "Aber nachdem ich Ralf kennengelernt habe und er mich immer zu Veranstaltungen mitgenommen hat, sehe ich das jetzt ganz anders". Außerdem mache es Spaß, sich für den Verein zu engagieren.

Dagegen war für Ihren Mann Ralf Ziegler der Fasching schon immer eine tolle Zeit. "Im Heimatort haben wir Umzüge organisiert, Wagen gebaut," erzählt er. Die neuen Hoheiten wohnen seit 2011 in der Marktgemeinde und freuen sich darüber, schnell Anschluss gefunden zu haben - auch über die EU-KA-GE. "Es ist bemerkenswert, was der Verein auf die Beine stellt. Der Vorstand und viele Mitglieder sind überaus engagiert," betont Ziegler.

Für das Prinzenpaar gilt das Motto: "Gemeinsam unbeschwert Spaß haben". Vielleicht gelinge es dem ein oder anderen an Fasching einmal die Bremse zu ziehen, aus dem Trott auszubrechen - einfach nur um Spaß zu haben mit der Familie und mit Freunden, wünscht Ralf I. allen Faschingsbegeisterten. Das Prinzenpaar darf sich auf viele Auftritte auswärts freuen: "Wir lernen neue Leute kennen, was uns außerordentlich gefällt. Wir sind gespannt, wie bei den befreundeten Vereinen der Fasching gefeiert wird." Höhepunkte werden die Sitzungen in Euerdorf selbst sein. "Für die tollen Tage haben wir uns extra freigenommen. Wir werden den Fasching bis zum letzten Tag auskosten", erklärt das Prinzenpaar. Besonders schön ist, für beide, wenn sie am Kinderfasching mit Tochter Naima gemeinsam feiern können.