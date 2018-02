Keine Bewirtschaftung der Trimburg

Es ist ein Problem unserer Zeit: Die Vereine werden älter und der Nachwuchs fehlt - so geht es auch der Hubertus-Gilde in Euerdorf: "Aktuell haben wir 2018 kein Mitglied mehr unter 18 Jahren", bedauerte Schützenmeister Michael Fell. Außerdem fällt die Bewirtschaftung der Trimburg in diesem Jahr aus. Der Grund sind die geringen Mitgliederzahlen.



Auf der Jahreshauptversammlung demonstrierten viele Mitglieder ihr Interesse am Verein, unter den Gästen waren auch Ehrenschützenmeister Robert Heilmann sowie die Ehrenmitglieder Reinhold Fritz und Egon Schreck.



Dass die Hubertus-Gilde sportlich aktiv ist und zum Ortsgeschehen beiträgt, zeigte der Tätigkeitsbericht mit dem Oster-, Orts- und Königsschießen, an dem sich jeder beteiligen konnte. Außerdem wurden der Vogelschuss und das zweitägige Schützenfest ausgerichtet. Der Verein beteiligte sich zum Maifest an der Kirchenparade. Außerdem wurde die Trimburg bewirtet. Das allerdings fällt heuer aus, es liegt an der geringen Helferzahl.



Auch das anvisierte Ferienprogramm fiel wegen mangelnder Teilnehmerzahl aus. "Ich möchte mich bei allen bedanken, die bei dem Verein aktiv sind und sich für ein Weiterkommen engagieren", erklärte Michael Fell.



Sportleiter Fedor Fetsch berichtete von der aktiven Mannschaft, die die letzte Saison mit einem 6. Platz in der Gruppe B2 und mit durchschnittlich 1361 Ringen abschloss. "Heuer sieht das bereits zum jetzigen Zeitpunkt besser aus: Momentan rangieren wir auf dem 3. Platz mit durchschnittlich 1381 Ringen", freute sich Fedor Fetsch. Kassier Gerhard Blümm berichtete von den Finanzen, wie den Einnahmen aus Bewirtungen, dem gegenüber Ausgaben, wie z. B. für Versicherungsbeiträge, Schützenbedarf etc. standen. Kassenprüfer Michael Röder und Richard Kraus bestätigten eine einwandfreie Führung, worauf eine einstimmige Entlastung der Vorstandschaft erfolgte. Die Mitglieder legten weiterhin eine Beitragsanpassung fest.



Zweiter Bürgermeister Klaus Kaufmann lobte den Verein: "Die Berichte haben gezeigt, dass die Hubertus-Gilde ein erfolgreicher Verein ist - sowohl sportlich als auch wirtschaftlich." Das Orts- und Königsschießen wertete Kaufmann als eine "schöne Einrichtung für die Dorfgemeinschaft" und dankte für die Ausrichtung. Er bat alle Mitglieder, den Vorstand tatkräftig zu unterstützen. Außerdem informierte er den Verein darüber, dass jeder Verein aus der 1300-Jahr-Feier einen Zuschuss erhält. Dem 2. Bürgermeister oblag es auch, gemeinsam mit dem Schützenmeister die Ehrungen verdienter Mitglieder vorzunehmen.



Geehrt wurden:

50 Jahre: Erika Stöhling, Leo Fell, Wolfgang Lauer

40 Jahre: Peter Fritz

25 Jahre: Christa Gigla, Harald Eiba, Franz Grosse, Albrecht Lippert, Michael Ortmann, Helga Maurer, Hans-Jürgen Maurer, Ralf Schmitt, Peter Fritz

10 Jahre: Florian Brand, Silke Kaufmann, Johanne Kaufmann, Klaus Kaufmann, Julia Renninger