Junge Judokas zeigen ihre Kampfkunst

Es wurde gekämpft, geschwitzt, gehalten, gewunden und irgendwie haben auch alle dabei gewonnen: Über 40 Nachwuchs-Judoka waren gegeneinander angetreten und konnten ihre Kräfte messen. Zusätzlich gab es Tipps zu Wettkämpfen von Kampfrichter Andreas Gabriel sowie zwei Schaukämpfe zu sehen.



Die Judokas wurden in mehrere Gruppen eingeteilt und traten dann gegeneinander auf der Matte an. Zuvor wurden auch für die zahlreichen Zuschauer die Regeln des Wettkampfes erklärt. Als Kampfrichter fungierten Karin und Andreas Gabriel aus Würzburg. Die einzelnen Kämpfe wurden nach Punkten und Zeit gerichtet.



Uwe Heinkel erklärte: "In den Kämpfen werden hauptsächlich Würfe und Haltegriffe angewendet." Heinkel betreut die Judo-Abteilung gemeinsam mit einem fünfköpfigen Trainer-Team. Rund 50 Kinder und Jugendliche trainieren wöchentlich. Der Nachwuchs in dieser Abteilung des TSV Euerdorf ist gesichert.