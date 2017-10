Julius Echter war ein einsamer Mann

Einen Vortrag über den Fürstbischof von Würzburg, Julius Echter von Mespelbrunn, hat Professor Rainer Leng von der Universität Würzburg auf Einladung von Kolpingfamilie und Europa-Union Hammelburg im katholischen Pfarrzentrum gehalten. Der berühmte Fürstbischof starb im Jahr 1617 mit zweiundsiebzig Jahren, nach achtundvierzig Jahren Herrschaft. 2017 ist ein Erinnerungsjahr an diesen großen Mann.



In Franken erinnert man sich seiner und fragt heute neu nach langer zeitlicher Distanz von mehr als vierhundert Jahren, wer war dieser Fürstbischof ? Historiker haben die ihnen zur Verfügung stehenden Quellen ausgewertet. Im Wesentlich sind dies das Staatsarchiv und das Diözesanarchiv, beide in Würzburg.



"Fürstbischof Julius Echter. Ein langes Episkopat und seine Folgen für Staat, Gesellschaft und Konfessionen", so das Thema dieses Abend. Drei der bedeutendsten Wirkungsfelder des Fürstbischofs sind damit absteckt.



Leng schilderte Julius Echter von Mespelbrunn als einen hochgebildeten, tatkräftigen und durchsetzungsfähigen Reichsfürsten und Bischof. Seine Vorfahren waren vornehmlich in Diensten des Kurfürsten und Erzbischofs von Mainz und bekleideten herausragende Positionen.



Am Ende seines Episkopats war sein fränkisches Herrschaftsgebiet konfessionell erneuert, im Sinne der dringend reformbedürftigen römisch-katholischen Kirche damals, und die Staatsverwaltung konsolidiert. Sein Haus war im Sterbejahr 1617 gut bestellt. Das Bistum Würzburg war zusammen mit dem Kurfürstentum Bayern, die beiden letzten katholischen Säulen in Deutschland, auf die der Papst sich verlassen konnte.



Modern gesprochen, Echter führte "controlling" in Kirchen- und Staatsverwaltung ein. Er gab klare Vorgaben an seine Verwaltung und bestand penetrant auf Rückmeldung. So konnte er steuernd eingreifen und Entwicklungen beeinflussen. Fünf bis sieben Tage konnte es dauern, bis eine Nachricht Julius Echter auf der Festung Marienberg oberhalb von Würzburg erreichte. Seine Verwaltung dagegen arbeitete rasch und effektiv. Innerhalb von zwei Tagen gingen die Bescheide, vorbereitet von seinen Staatsräten, juristisch gebildeten Verwaltungsbeamten, hinaus an seine Amtsleute und Vögte im Land. Auch Anfragen wurden von seiner Verwaltung sofort beantwortet.



Ein neuer Geist zog in Klerus und bei Echters Vögten ein. Sollte beispielsweise ein neues Gotteshaus gebaut werden und die Mittel reichten nicht, so war es Echter, der seine Amtsleute anwies, das Bauholz zur Verfügung zu stellen. Wann immer möglich und vernünftig, gewährte Echter Zuschüsse aus der Kasse des Hochstiftes. Damals wie heute ein wirkungsvolles Verfahren, um Entwicklungen anzustoßen und Resultate zu erzielen.

Aber Leng bescheinigte dem Fürstbischof auch Sparsamkeit. Die typischen, spitz zulaufenden Kirchtürme, die Echtertürmen, wurden nur deshalb so gebaut, weil diese Bauweise einfach billiger war, als die sogenannte Welsche Haube mit einem glockenförmigen Dach.



Elf Jahre ausschließlich juristische Studien und Abschlüsse an jesuitischen Hochschulen in Deutschland, Frankreich und Italien bereiteten ihn für seine Aufgabe als Bischof und Herzog von Franken vor. Theologiestudium ? Fehlanzeige. Mit achtundzwanzig Jahren vom Würzburger Domkapitel gewählt, "spielte er dieses geistliche Gremium an die Wand", wie Leng sagte.



Auf Verwandtschaft im Domkapitel musste er keine Rücksicht nehmen. Die Verwandtschaft saß im Domkapitel in Mainz. Aus seiner hohen Geburt leitete Echter seinen Anspruch ab. Echter herrschte im Zeichen des Krummstabes und des Schwertes. Für seine Untertanen verständliche Symbole für seine kirchliche und weltliche Macht. Wie selbstverständlich war das Echter'sche Wappen an Kirchen und Amtshäusern angebracht.



Die Herrschaft Julius Echter wurde zu seinen Lebzeiten nie hinterfragt. Aber war er der rechte Mann zur rechten Zeit am rechten Ort ? Julius Echter war nach der Ansicht von Professor Leng bereits ein absolutistisch regierender Fürst und seiner Zeit voraus. Die Grundlage der mittelalterlichen Rechtsverhältnisse, niedergelegt und fortgeschrieben seit Jahrhunderten, in sogenannten Salbüchern, waren Echter ein Dorn im Auge. Über einen langen Zeitraum haben diese Rechtsbücher für geregelte Verhältnisse in unserer fränkischen Heimat gesorgt. Grundbesitz, Pflichten, Abgaben, Individualrechte waren schriftlich als überkommenes Volksrecht so festgehalten. Doch diese volkstümliche Rechtssammlung war Julius Echter in seiner autokratischen Herrschaftsausübung und neuen Ausrichtung des Staatswesens im Hochstift hinderlich.



Echter fühlte sich von Gott für das Amt des Fürstbischofs berufen. Selbstzweifel kannte er nicht. Er übte Selbstdisziplin, Strenge in der Amtsführung, frei von Willkür, die ihn in seiner Autorität faktisch unangreifbar machte. Was er tat, es war nachvollziehbar.



Was kann man weiter über Julius Echter als Mensch sagen ? Professor Leng hob dessen asketisches Leben hervor. Frohsinn und Lachen waren ihm fremd. Ein Leben in Ernst, Pflichterfüllung und Würde, immer das Ziel vor Augen. Der Mensch hinter dem Fürstbischof war nicht erkennbar. Keine Anekdote, keine Geschichte die den Bischof menschlich erscheinen lässt, ist bekannt geworden. Geschweige denn eine Affäre. Es gibt kein Zeugnis in den Archiven, das ihn als Mensch unter Menschen zeigt. Er war abgehoben und vermutlich ein einsamer Mann. Dabei war Echter auch ein Förderer der Künste, des Bildungswesens und der Wissenschaft. Er gründete die Universität von Würzburg im Jahre 1582 neu. Die vorausgehende erste Universität in Würzburg hatte keinen Bestand.

Seine soziale Einstellung ist im Bau des Juliusspitals sichtbar.



Im Grunde war Echter ebenfalls ein Reformator, wie hundert Jahre vor ihm Martin Luther, so Leng, allerdings in einem anderen Sinne. Er erkannte die Zeichen der Zeit, als rasend schnell die lutherische Lehre sich verbreitete, Er reformierte das katholische Kirchenwesen in seinem eigenen geistlichen Territorium und stellte die Verwaltung im Hochstift auf eine effektive, moderne Grundlage. Etwa 350 Kirchen und Amtsgebäude ließ er renovieren oder neu bauen. Dies gelang ihm, weil er die Finanzen des Hochstifts in Ordnung hielt, im Gegensatz zu seinen Vorgängern, die ihm bei Übernahme des Amtes einen Berg Schulden hinterlassen hatten. Dieter Galm