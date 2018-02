Jugend nahm das Zepter in die Hand

Nach den beiden Prunksitzungen am Freitag und Samstag ging das Faschingswochenende der ÖFG Oberthulba mit einer stimmungsvollen Familiensitzung zu Ende. Der Nachwuchs der ÖFG zeigte sich von Beginn an von seiner besten Seite. Sitzungspräsident Nico Keller führte cool und locker durch das Programm. Den Auftakt machte ein toller Auftritt der Jugendmarschtanzgarde unter Leitung von Trainerin Bianca Mayer. Nicht ganz einig waren sich anschließend Frau Dürrbein (Leonie Kling) und Frau Dickwurz (Marlena Greubel) bei ihrem Meinungsaustausch.



Elfriede (Amelie Greube) und Berta (Selina Weißenseel) zogen so richtig über die Männer her und ließen kein gutes Haar an ihnen. Beeindruckend war der Tanz des Tanzmariechens Ronja Hausmayer. Sie glänzte auch mit einer tollen Ausstrahlung.



Wie das Märchen Hänsel und Gretel auch anders aussehen könnte, zeigten Selina Kling, Julia Arndt, Mya Schulz, Valentina Umkehr, Selina Weißenseel und Amelie Greubel. Danach gingen Bawettchen (Hannah Söder) und Settchen (Valentina Umkehr) erneut auf das männliche Geschlecht los.

Für tolle Unterhaltung sorgten die Happy Smarties, die die Besucher in wunderschönen Kostümen in die Welt des Jahrmarktes entführten. Die Kinder zeigten ihr großes Talent beim Einradfahren, Dosenwerfen und "Hau den Lukas". Für ihre tolle Leistung bekamen sie zusammen mit ihrer Trainerin Nadine Galler stürmischen Applaus.



Nach einem Sketch der Schlauberger (Jana Müller und Mya Schulz) zeigten sich die Ballettbuben (Selina Kling und Julia Arndt) in drei Akten von ihrer besten Seite. In der Bütt wusste Selina Weißenseel zu überzeugen.



Groß siegte gegen klein

"Alles steht Kopf - die Welt der Emotionen", lautete das Motto des Tanzes der "Kleinen Giganten". In bunten Kostümen fegten sie über die Bühne und waren mit großer Leidenschaft bei der Sache. Der Lohn war ein langanhaltender Beifall. Im Duell Groß gegen Klein traten die Elferräte der Familiensitzung gegen die großen Elferräte in verschiedenen Spielen an. Der Ehrgeiz aller wurde geweckt und am Ende setzten sich die "Alten" durch.



Als Waldarbeiter kostümiert und ausgestattet mit Traktor und Motorsägen ließen die Youngstars Bäume fallen und bestachen durch eine tolle Choreographie.

Als Gastvereine machten die Tanzgarden aus Stangenroth und Aura in bunten Kostümen ihre Sache richtig gut. Zum Abschluss eines von Barbara Greubel organisierten, gelungenen Nachmittags sangen alle das Lied "Der Fasching ist so wunderschön".