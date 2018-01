Jubiläumsfeier wirft Schatten voraus

Weil der bisherige Schatzmeister Ingo Schneider sich örtlich verändert, wollte er nicht mehr kandidieren. Ihm folgte jetzt Daniela Hofbauer im Amt nach. Den Vorsitz hat weiterhin Prof. Dr. Manfred Gerlach. Dessen Stellvertreterin ist Rita Schaupp (SPD / stellv. Bürgermeisterin) geblieben. Und weiter ist Manfred Orthuber der Schriftführer. In den Beisitz wurden Roland Rettinger, Andrea Siebenlist und Uta Stangel gewählt. Die Kasse prüfen Dr. Walter Kamp und Norbert Binder.



Das Hammelburger Frobenius-Gymnasium blickt im kommenden Jahr auf seine 350-jährige Geschichte als ehemaliges Franziskaner-Gymnasium und 175 Jahre als ehemalige Königliche Bayerische Lateinschule zurück. Gefeiert wird das Jubiläum also erst 2019. Doch schon jetzt machten sich die Freunde des Frobenius-Gymnasiums auf ihrer Mitgliederversammlung im Weinhotel Müller darüber Gedanken.



Gefeiert werde entweder im Juli oder im Oktober 2019, so Gerlach. In jedem Fall in der Klosterkirche Altstadt und in der Musikakademie. "Schön wäre es, wenn wir dann die Frobenius-Ausstellung von Basel nach Hammelburg brächten", sagte er. Vielleicht im Rahmen des Städtischen Museums Herrenmühle. Noch in guter Erinnerung war die Festschrift für die Jubiläumsfeier 1994. Damals hatten Hans Zehetmair, damaliger Staatsminister für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst, sowie der Speyerer Bischof Dr. Anton Schlembach, der in den Jahren 1969 bis 1981 Religion an diesem Gymnasium unterrichtete, neben dem damaligen Landrat Herbert Neder eindrucksvolle Würdigungen für das Frobenius-Gymnasium gefunden.



In seiner Jahresrückschau würdigte Vorsitzender Gerlach die große Anzahl der 248 Vereins-Mitglieder. Eine Werbeaktion für die fünfte Jahrgangsstufe habe die Mitgliederanzahl sogar ansteigen lassen. Meist aber seien es Ehemalige, die bundesweit und fern von Hammelburg anzutreffen seien. So war jetzt bloß eine recht überschaubare Menge Mitglieder zur Versammlung erschienen. Trotzdem war laut Vereinssatzung die Beschlussfähigkeit gegeben. So konnte nicht nur gewählt, sondern auch eine Satzungsänderung beschlossen werden. Es handelte sich hierbei um die Rücknahme einer beim Registergericht eingereichten Änderung für offizielle Einladungen und Mitteilungen, die nicht per Email zugesandt werden dürfen sondern weiterhin per Brief.



Das besondere Merkmal der Freunde des Frobenius-Gymnasiums ist das Forum für interessante Vorträge in der Aula. Heuer sind geplant: am Mittwoch, 18. April, um 19 Uhr "Ein Lebenslauf zwischen den Welten" von Prof. Dr. Manfred Gerlach; am Mittwoch, 16. Mai, um 19 Uhr "Internetabhängigkeit - Symptome, Diagnose und Therapie" von Prof. Dr. Tobias Renner; Freitag, 28. September, um 19 Uhr "Gib Deinem Sinn ein Leben! Vom Lernen und Verlernen - und weshalb es Sinn macht, für ein Ziel zu brennen!" von Dr. Elisabeth Salch. Gerlach wies darauf hin, dass Spenden dringend notwendig seien, um die Schule zu unterstützen.