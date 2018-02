In Obereschenbach von der Evolution bis zum Dschungelcamp

Die Organisatoren von Musikverein und FC Bavaria hatten wieder ein attraktives Programm für die Faschingssitzung "Öscheboch außer Rand und Band" auf die Beine gestellt. Als "Oeschebocher Gassefetzer" brachten die Musikanten des Musikvereins mit schmissigen Faschingshits die Besucher gleich zu Beginn in Partystimmung.



Die Dschungelcamper und die Dorfkneipe

Applaus gab es für die "Crazy Girls", Magdalena Müller und Celine Reuter, die einen selbst einstudierten Showtanz darboten. Auch die Dschungelcamper mit Dietmar Meder, Reinhard Reuter, Adolf Hofmann, Rudi Hofmann (Akkordeon), Gerald Meder (Gitarre) und Klaus Blaß (Bass) verirrten sich in die Eschenbachhalle. Thema waren aber keine Dschungelprüfungen, sondern die Probleme der Dorfbevölkerung zur bevorstehenden Schließung der Dorfkneipe.



Aus Untererthal unterstützte das Tanzpaar Marco und Miriam mit einem flotten Rock'n'Roll-Tanz, ebenso wie die Jungs der Bröselbande mit einer tollen Choreographie zum Thema: "Zwischen Leber und Milz, passt immer noch ein Pils". Natürlich durfte auch Achim Meder, als Urgestein des Oeschebocher Faschings, nicht fehlen. Als "Junggeselle vom Hotel Mama" erzählte Meder über Kühlschränke, Rasenmäher, Weihnachtsfeiern beim FC sowie über immer wieder dubiose Geschehnisse im Ort. Zum krönenden Abschluss brachte das Obereschenbacher Männerballett "Horny Hornets" mit dem Showtanz "Evolution by Dance" den Saal zum Brodeln.