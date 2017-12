In einzigartiger Atmosphäre

Der Weihnachtsmarkt in der Marktgemeinde erfreute sich großer Beliebtheit. Auch wenn heftige Schneefälle den ein oder anderen Besucher daran hinderten zu kommen, fanden sich trotzdem viele aus der Marktgemeinde selbst und der Umgebung ein und erlebten einen ganz besonderen Weihnachtsmarkt in winterlicher Atmosphäre.

"Ich freue mich, dass trotz des Wetters so viele gekommen sind", sagte Bernd Neubig von der Marktgemeinde, der den Markt koordinierte. "Und die Atmosphäre hier mit dem vielen Schnee im Museumshof ist wirklich einzigartig." Das fanden auch die Besucher, wie Ruth Rettner, die von Sulzthal zu Fuß unterwegs war. "Es ist sehr schön hier und man findet hier auch tolle Sachen!"

Da hatte sich die Marktgemeinde auch wirklich bemüht, Anbieter zu finden, die Selbstgemachtes, wie Liköre, Imkerei-Produkte, Socken, Schmuck, oder Marmeladen und vieles mehr feilboten. Außerdem gab es Kunsthandwerk und Dekoratives für das Zuhause. Wer also ein Weihnachtsgeschenk suchte, wurde hier schnell fündig.

Das Museum selbst war geöffnet und Fossilien von Pflanzen und Tieren aus der Zeit der Trias konnten begutachtet werden. Wer von der Kälte genug hatte, konnte Kaffee und selbst gebackene Kuchen im Obergeschoss des Museums genießen. Für viele Kinder war der Besuch des Nikolaus ein Höhepunkt, der für jeden eine kleine Süßigkeit bereithielt. Die Händler selbst zeigten sich ebenfalls zufrieden: "Auch wenn der Schnee Besucher abgehalten hat, gab es doch einige, die ein Weihnachtsgeschenk gesucht hatten", erklärte Simone Mahler aus Wirmsthal, die weihnachtliches Kunsthandwerk anbot. "Außerdem ist dieser Weihnachtsmarkt in Euerdorf ein besonders schöner mit einer gemütlichen, weihnachtlichen Atmosphäre."