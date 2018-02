Immer mehr junge Ramsthaler stoßen dazu

Der Weinbauverein Ramsthal hat nicht nur die Zahl seiner Mitgliedersteigern können - nach acht Eintritten im vergangenen Jahr sind es jetzt 140 . Es sind auch vor allem jüngere Menschen, die kommen. Das berichtete der zweite Vorsitzende, Sebastian Greubel, in der Generalversammlung.



Für 2018 stellten er und der erste Vorsitzende, Lorenz Neder, die Pläne vor: Der Verein feiert in diesem Jahr sein 70-jähriges Bestehen im Rahmen eines Jubiläums-Weinfestes an Pfingsten, und zwar vom 19. bis 21. Mai. Geplant ist, das Backhaus anzuschüren, ein Weißwurstfrühstück nach dem Festgottesdienst, zu dem alle ehemaligen Ramsthaler Weinprinzessinnen eingeladen werden sollen, und ein kleiner Festzug. Auch eine Fotoausstellung soll stattfinden, für die noch Unterstützer gesucht werden. Auch sollen geführte Wanderungen durch die Weinberge veranstaltet werden.

Die Herausgabe einer neuen Vereinschronik übernimmt Andreas Neder, der sich freut, wenn man ihm zeitnah Bild- und Textmaterial zuleitet.



Der inzwischen traditionelle Ausflug des Vereins und die Teilnahme am Rakoczy-Umzug stehen auch in diesem Jahr wieder im Programm. Am 7. Oktober findet der Wein- und Federweißenausschank am terroir f- Punkt in den Weinbergen statt.



Der Weinbauverein Güntersleben organisiert für 2. März die Krönung der neuen Weinprinzessin . Wenn sich jemand aus dem Vorstand anschließen möchte, soll er sich zur Bildung von Fahrgemeinschaften bei Lorenz Neder melden, hieß es.



Dem Vorschlag des Ehrenvorsitzenden, Adolf Keller, zum Fest einen größeren Umzug zur organisieren, erteilte die Vereinsleitung aus zeitlichen und beruflichen Gründen eine Absage. Franz Büttner schlug vor, die Kräfte für einen Umzug auf die 900-Jahr-Feier der Gemeinde im Jahr 2022 zu konzentrieren.



Als Kompromiss schlug der Vorstand vor, dass man beim Weinfest am Dorfplatz an verschiedenen Stellen in der Nähe des Dorfplatzes historische und moderne Geräte sowie Informationen zur Bewirtschaftung der Weinberge ausstellt.



Ehrungen

10 Jahre

Daniel Lohfink

25 Jahre

Dieter Hofmann

40 Jahre

Alfred Gündling, Fred Back, Erich Herterich, Josef Kaufmann, Willi Mantel, Artur Trompeter und Ernst Ziegler