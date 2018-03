Hammelburger Obst- und Gartenbauverein will Gemeinnützig werden

Der Hammelburger Obst- und Gartenbauverein strebt den Status der Gemeinnützigkeit und damit eine Steuerbegünstigung an. Dies bedingte eine Satzungsänderung in der Jahreshauptversammlung, der die Mitglieder dann auch ohne Einwände zustimmten. Die Neufassung der Satzung muss jetzt das Registergericht genehmigen. Dann darf der Verein künftig den Zusatz "e.V." tragen.



Vorsitzende Ute Merz hatte die Jahreshauptversammlung in die Vinothek des Weingutes Ruppert gelegt. Hier wartete zunächst Schriftführerin Gisela Poettgen mit einer Rückschau des vergangenen Jahres auf, die die vielseitigen Aktivitäten des Obst- und Gartenbauvereins (OGV) aufzeigten.

Um den Weg für die Neuwahlen frei zu machen legte Kassier Helmut Merz den Kassenbericht vor, der einen kleinen Zuwachs aufwies.



Kreisvorsitzender Markus Stockmann wies auf den Tag der offenen Gartentüre hin, der am 24. Juni stattfindet und die Landesgartenschau in Würzburg, in die auch der Hammelburger Verein integriert ist.



Die Neuwahlen unter Leitung des Kreisvorsitzenden belegten das Vertrauen in den bisherigen Vorstand. Ute Merz bleibt Vorsitzende, ihre Stellvertreterin ist Monika Ruppert. Die Kasse verwaltet Helmut Merz, Gisela Poettgen nimmt das Amt der Schriftführerin wahr. Zu Beisitzern wählten die Anwesenden Josef Ruppert, Matthias und Martina Drilling, Gaby Eilingsfeld und Christine Reimann. Die Kassenprüfer Stefan Eilingsfeld und Wolfgang Fella nehmen ihre Tätigkeit auch künftig wahr.



Besonders im Mai hat der OGV Hammelburg viel vor. Nach der Maifeier am "Wankel-Brunnen" am 30. April folgt am 5. Mai die Pflanzen-Tauschbörse im Rineckerhof in der Dalbergstraße. Zu seinem 40-jährigen Bestehen seit der Wiedergründung veranstaltet der Verein am darauffolgenden Tag einen Ehrennachmittag, bei dem verdiente und langjährige Mitglieder ausgezeichnet werden. Im Rineckerhof hält der OGV am 12. Mai einen Weidenflechtkurs, einen Tag später folgt hier die Ausstellung "Mein Garten" nebst dem Vortrag von Werner Beck unter dem Titel : "Die Rose - Königin der Blumen".



Der Jahresausflug führt zu den Rosentagen in Sangershausen am 23. Juni. Die Landesgartenschau in der Bezirkshauptstadt besuchen die "Gartler" am 29. und 30. September. Das Jahr klingt mit der Federweißerabend im Weingut Ruppert (6. 10.) und dem Altstadtadvent (1. und 2. Dezember) aus, der ebenfalls im Weingut Ruppert geplant ist.

Die Mitgliederversammlung endete mit einem Diavortrag über Nützlinge in Garten und Haus.