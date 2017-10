Hammelburger Bibliothek feiert 30. Geburtstag

Fast genau vor 30 Jahren, am 26.10.1987, wurde die Stadtbibliothek Hammelburg in ihren neuen Räumen im Kellereischloss eingeweiht und gleich am ersten Tag gestürmt. Heiß begehrt war das damals neue Angebot an Kassetten, Schallplatten und Spielen. Auch die große Auswahl an Zeitschriften und Zeitungen sorgte für Begeisterung, während es in den Regalen eher leer aussah. Schnell war ein Kinderprogramm auf die Beine gestellt, denn unter den Mitarbeiterinnen war eine Erzieherin. Leiterin Karin Wengerter erinnert sich noch gut daran, dass sie im ersten Jahr gar nicht wusste, wofür sie den hohen Etat ausgeben sollte. Das änderte sich ganz schnell, denn es kam die Wende und in den 90ern war Sparen angesagt - mit Etat- und Personalkürzungen.



Neue Medien

Trotzdem konnte das Team vieles auf die Beine stellen, z.B. den ersten frei zugänglichen Internetplatz in Hammelburg. Daraus wurden dann fünf Plätze, damals noch gebührenpflichtig. In den Anfangsmonaten warteten lange Schlangen an den Computern. Inzwischen sind die verbliebenen drei Internetplätze gebührenfrei und im Haus ist kostenloses Wlan möglich.

Die Schallplatten wurden gegen CDs getauscht, Videokassetten kamen hinzu und die wiederum wurden von DVD und Blu-ray abgelöst. Seit ein paar Jahren bietet die Bibliothek über das Portal emu auch E-Books an. Die elektronischen Bücher, die sich die Leser von zuhause aus herunterladen können, sieht Wengerter nicht als Konkurrenz zum klassischen Buch, sondern als Zusatzangebot.



Leseförderung

Von Anfang an war klar, dass die Hauptaufgabe der Bibliothek die Leseförderung sein soll. Das wurde auch in einem Leitbild verankert. Und zwar nicht nur passiv durch die Bereitstellung von Medien, sondern aktiv durch Veranstaltungen und Kooperationen. Seit 1988 gibt es das beliebte Kinderprogramm mit Vorlesen und Basteln für Kinder ab vier Jahren, das regelmäßig alle zwei Wochen stattfindet und inzwischen auch Namen und Logo hat: Unzelfunzel! Dazu gab es Kindertheater, Workshops, Lesenächte, Autorenlesungen und die aufwändig gestalteten Erlebniswelten für Kinder. Los ging es mit einer Teddybär-Ausstellung, viele weitere folgten: Wer erinnert sich noch an das Gruselschloss oder an "Walter in Ägypten (mit Mumie!) - und im Weltraum"? Zu den Ausstellungen kamen im Durchschnitt 800 Grundschul- und Kindergartenkinder.



Die Zusammenarbeit mit Schule und Kindergärten war und ist ein wichtiger Baustein der Leseförderung. Nicht nur aus Hammelburg, sondern auch aus der umliegenden Schulen kommen die Lehrer mit ihren Klassen zum Bibliotheksbesuch und nutzen das umfangreiche Angebot wie Märchenrallye, Baumhausführung, den Hexenbesuch oder die Reise nach Bibliothekarien oder leihen Medienkisten aus. Die Vorschulkinder können an vier Besuchstagen den Bibliotheksführerschein machen.



Veranstaltungen für Erwachsene konnten aus personellen Gründen nicht im größeren Umfang angeboten werden. Mit "Erlebt & Erzählt" ist der Bibliothek dafür eine sehr erfolgreiche Veranstaltungsreihe gelungen. Bei den vielen Aktivitäten hat aber die Aktualität bei der Medienauswahl oberste Priorität.



Bibliothek als Treffpunkt

Was viele immer noch nicht wissen: Jeder kann in die Bibliothek kommen, Zeitung lesen oder die neueste "Bild der Wissenschaft" oder "Landlust" lesen, an den Computern arbeiten, den Kopierapparat nutzen oder sich einfach nur umschauen. Zwar gehen auch bundesweit die Ausleihzahlen zurück, dafür steigt die Zahl der Besucher. Denn die Bibliothek ist meist der einzige Ort in einer Stadt, den man ohne Konsumzwang besuchen kann. Das Bibliotheksteam will deshalb den Aufenthalt in der Bücherei auch so gemütlich wie möglich gestalten und die Bibliothek als Treffpunkt und Kommunikationsort weiter ausbauen.



Das Besondere an einer kleinen Bibliothek wie der Hammelburger war schon immer, dass der persönliche Faktor im Mittelpunkt steht. Bei der Beratung und Auskunft nehmen sich die Mitarbeiterinnen Zeit für ihre Besucher und haben auch ein Ohr für ihre Nöte. Bücher, die es in Hammelburg nicht gibt, kann die Bibliothek von anderen Büchereien beschaffen.



Viele Neuerungen

Die Besucher mussten sich im Lauf der Zeit immer wieder mal auf Neues einstellen. Die Sachbücher wurden komplett auf die sogenannte Klarschriftsystematik umgeändert, jedes Buch wurde dabei neu erfasst und zugeordnet. Jetzt steht auf dem Buchrücken kein unverständliches Kürzel wie "Cem 2", sondern " Reisen Italien", so dass es für die Kunden einfacher geworden ist, sich zurechtzufinden. Dabei schraubte das Team auch in Eigenarbeit die Regale neu zusammen und stellte sie komplett anders wieder auf. Ein Jahr später waren dann die Kinderbücher an der Reihe. Laptops zum Ausleihen, ein neues EDV-Programm, E-Book-Reader , eine Auszubildende - nicht nur die Leser, auch die Mitarbeiterinnen müssen ständig dazulernen.



Großer Rückhalt bei den Bürgern

Die Bibliothek wäre aber keine so beliebte Einrichtung geworden ohne die Unterstützung der Bürger. Sie spenden, kaufen Bücher für die Aktion Bücherpaten und übernehmen Zeitschriftenabos oder arbeiten im laufenden Betrieb mit. Viele Geschäfte, Vereine und Banken helfen mit Sachspenden. Der Lions-Club unterstützt maßgeblich die Leseförderangebote. So viel Engagement - da war es nur folgerichtig, dass sich ein Freundeskreis gründete, der die Bibliothek ideell und finanziell und mit viel Arbeitsaufwand bei Flohmärkten und Veranstaltungen unterstützt.

Die Bibliothek wird es auch in den nächsten 30 Jahren noch geben - aber vielleicht in veränderter Form. Ein Umzug ins ehemalige Kaufhaus neben dem Rathaus ist vom Stadtrat geplant. Die Bibliothek kann dazu beitragen, dass das Haus ein echtes Bürgerhaus wird und sich als Treffpunkt und Lernort für alle etabliert. Die Bibliothek hat zahlreiche Fotoalben im Lauf der Zeit gefüllt. Wer sich an die "alten" Zeiten erinnern will, kann sie jetzt in der Bibliothek anschauen.