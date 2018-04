Gründlicher Check vor dem ersten Start

Als optimale Vorbereitung auf die Saison ist der Motorrad-Aktionstag zu verstehen, den die Gebietsverkehrswacht Hammelburg am Freitag, 6. April, veranstaltet. Gemeinsam mit dem TÜV Süd und dem AMSC Hammelburg bietet die Verkehrswacht von 14 bis 17 Uhr allen interessierten Bikern die Möglichkeit, ihre Maschinen von Experten kostenfrei durchchecken zu lassen. Die Aktion findet auf dem Gelände der TÜV-Prüfstelle in Hammelburg, Dr.-Georg-Schäfer-Straße 2, statt.

Nach der langen Winterpause ist es nach Auffassung von Initiator Karlheinz Franz, Vorsitzender der Gebietsverkehrswacht Hammelburg, wichtig, die Motorräder auf Herz und Nieren zu überprüfen. "Vor der ersten Fahrt sollte das Bike einem gründlichen Check unterzogen werden. Nur so habe ich die Gewissheit, dass mein Motorrad perfekt und zugleich sicher ist." Die TÜV-Ingenieure werden sich bei dem kostenlosen Check Antrieb, Bremse, Lenkung und Reifen als wichtigste Sicherheitskomponenten vornehmen. Beleuchtung, Füllstände und Dichtigkeit der Systeme werden ebenfalls geprüft.

Wer das Winterhalbjahr genutzt hat, Umbauten beziehungsweise eintragungspflichtige Veränderungen vorzunehmen, kann diese während des Motorrad-Aktionstages abnehmen und kostenpflichtig eintragen lassen. An dem Nachmittag werden auch Haupt- und Abgasuntersuchungen (HU/ AU) vorgenommen. Der Initiator hat vom TÜV die Zusage, dass die Aktion bei starkem Andrang über 17 Uhr hinaus fortgesetzt wird. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt.

Bei den bisherigen Veranstaltungen hat sich gezeigt, dass diese Form des Checks absolut Sinn macht. Denn: Erschreckend war das Ergebnis der Aktion. Mehr als die Hälfte der vorgefahrenen Motorräder hätte die Prüfplakette nicht erhalten. Bei der Überprüfung traten teils gravierende Mängel zu Tage. So war an einem Bike das Lenkkopflager dermaßen marode, dass dem Fahrer ein präzises Lenken seiner Maschine in diesem Zustand unmöglich war. Schlimmer noch: Bei einem derartigen Defekt ist eine extrem hohe Unfallgefahr gegeben.

Weitere Mängel, die bei einer Feststellung durch die Polizei rechtliche Konsequenzen gehabt hätten: Auspuffanlagen entsprachen nicht den Vorschriften, was zu einem Erlöschen der Betriebserlaubnis geführt hätte. Oder es waren - wissentlich oder unwissentlich - unzulässige Reifenumrüstungen vorgenommen worden. Dies hatte ebenfalls zur Folge, dass keine Betriebserlaubnis mehr vorlag und die Fahrzeugbesitzer im Falle eines Unfalls möglicherweise in Haftung genommen worden wären.

Interessierte Motorradfahrer haben darüber hinaus die Möglichkeit, bei dem Treffen auf dem Gelände der TÜV-Prüfstelle mit den Fachleuten und Ihresgleichen zu fachsimpeln. Es wird Informationen rund um die Themenbereiche Motorradtechnik, Fahrsicherheitstraining und Unfallprävention geben. Die persönliche Schutzbekleidung wird dabei ein wichtiges Thema sein. Bei "Benzingesprächen" lassen sich gut Kontakte knüpfen und Informationsdefizite rund um das Thema Motorrad aufarbeiten.

Niemand muss Hunger und Durst leiden. Dafür sorgen Mitglieder der Verkehrswacht und des AMSC Hammelburg.

Der 6. April ist bewusst gewählt, betont der Initiator der Aktion. "Zum einen sind ab Anfang April wieder zahlreiche Saisonkennzeichen gültig. Zum anderen werden viele Biker das erste April-Wochenende bei schönem Wetter dazu nutzen, eine erste Ausfahrt zu wagen. Wir wollen die Motorradfahrer auf diese Weise dabei unterstützen, dass sie ohne Blessuren in die Saison starten und verantwortungsbewusst ihrem schönen Hobby frönen können."