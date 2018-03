Großvorhaben fordert den AMSC

Mit einem riesigen Jahrespensum hat der AMSC Hammelburg im Vorjahr seine Spitzenposition im bayerischen Motorsport eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Bei 25 offiziellen Veranstaltungen, mehr als 100 Trainingseinheiten und zahlreichen Tagungen, Sitzungen sowie Besprechungen war der Kalender 2017 bis zum Überlaufen gefüllt. Vorsitzender Ralf Deinlein zog im Rahmen der Jahreshauptversammlung vor 54 der 368 Mitglieder sehr zufrieden Bilanz und kündigte weitere große Ereignisse für das laufende Jahr an.

Allem voran die komplette Erschließung des AMSC-Clubgeländes auf dem Heroldsberg. Seit den 1960er Jahren zunächst im "Neders-Häuschen" beheimatet, schufen die AMSC-Helfer zu Beginn der 1980er Jahre ihr eigenes Clubhaus am Reinhold-Schmidt-Platz. Nach 35 Jahren soll nun nachgebessert werden. Deinlein informierte, der AMSC wolle seine Clubanlagen an das Hammelburger Kanalnetz anschließen, gleichzeitig Strom-, Wasser und Glasfaserleitungen verlegen.



Hoffen auf Förderung und Zuschüsse

Zu den geschätzten Gesamtkosten von derzeit rund 130 000 Euro erwartet der Ortsclub einen erklecklichen Förderbetrag von Seiten des ADAC und hofft daneben auf die Unterstützung durch die Stadt Hammelburg. Deinlein: "Unser in den Jahren erwirtschaftetes Finanzpolster wird dabei weit abschmelzen. Möglicherweise müssen wir zur Überbrückung gar einen Kredit schultern." Konkrete Planungen und Finanzierung kommen bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung im Mai auf den Tisch. "Anbetracht des Volumens möchte ich, dass die AMSC-Mitglieder über das Vorhaben entscheiden."

Stolz blickte der Vorsitzende auf die Leistungen und Erfolge im Jahr 2017 zurück. In seinem reich illustrierten Vortrag streifte Ralf Deinlein die Großveranstaltungen Rallye und Bocksbeutelrallye, Fahrradturnier und Vereinsmeisterschaft, Federführung und Siegerehrung beim unterfränkischen Jugend-Kart-Slalom-Pokal, E-Mobility-Tag und Teilnahme mit eigenem Messestand an der Retro Classic. In seinen Dank bezog Deinlein neben den Mitgliedern - darunter 53 Jugendliche - die vielen Unterstützer von außerhalb des Vereins mit ein.



Sportpensum der Extraklasse

Sportleiter Florian Arand blieb es vorbehalten, einen Streifzug durch das beachtliche Sportprogramm des AMSC zu unternehmen. Schnupperlehrgänge im Kart- und Trial-Sport, die inzwischen bestens etablierte ADAC-Toyo-Tires-Rallye Fränkisches Weinland, Jugend-Kart-Slalom, MX- und Trial-Camp boten zusammen mit der Premierenveranstaltung für stärker motorisierte 270ccm Karts eine großartige Bandbreite für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Die Angebote wurden nach den Worten Arands gut genutzt und bringen dem Club immer wieder neue Mitglieder. Einzig das Motorrad-Turnier wird aus dem Programm genommen, weil es seit Jahren eine rückläufige Tendenz verzeichnet und aktuell nicht mehr die erforderlichen Starter bringt. "Schade", urteilte der Sportleiter.



Erfolge für AMSC-Fahrer

Gratulationen gab es für Nino Nitzsche, den bayerischen Meister im Kart-Slalom, für Maxi Roider als Dritten auf nordbayerischer Ebene im Automobilslalom, Robert und Robin Krack als Endlaufteilnehmer beim Motorradturnier, Joachim und Jakob Lasar für die Trial-Erfolge, ebenso für Sven Hochwimmer angesichts dessen Erfolge im Rallye-Sport. Ein wenig mehr Beteiligung erhofft Arand sich bei der nächsten, dann dritten Auflage der attraktiven Clubmeisterschaft Ende dieses Jahres.

Monika Schramm wartete mit einer sehr positiven Entwicklung der Vereinsfinanzen auf. Der Zuwachs sei auf die Großveranstaltungen und auch auf die aus der Veranstaltungsdichte resultierenden Zuwendungen des ADAC zurück zu führen. Heidi Leiber bestätigte der AMSC-Schatzmeisterin auch im Namen von Gudrun Kleinhenz eine tadellose Arbeit. Die Entlastung erfolgte einstimmig.



Ehrungen

Zahlreiche Ehrungen standen an, darunter auch die Vergabe der begehrten Ewald-Kroth-Medaillen (siehe Info-Kasten). Diese Auszeichnung geht auf eine Stiftung aus dem Jahre 1962 zurück und erinnert an die Verdienste des einstigen, langjährigen Sportpräsidenten des ADAC, Ewald Kroth. Die Auszeichnung wird in fünf Stufen verliehen, die Vergabe ist an strenge Kriterien geknüpft. Vize-Vorsitzender Frank Arheidt würdigte dabei die zur Ehrung Anstehenden und dankte zugleich für das Engagement der teils seit Jahrzehnten für den AMSC Tätigen.

Manfred Ruppert galt der Dank für sein Engagement als "Hüttenwirt". Ein Nachfolger für Ruppert wird aktuell gesucht. Er wurde aus dem Kreise der AMSC-Verantwortungsträger ebenso verabschiedet wie Motorradbeauftragter Peter Volkamer. Dessen kommissarischer Nachfolger ist mit Marius Arheidt bereits gefunden.

Für den Partnerverein Gebietsverkehrswacht Hammelburg stattet dessen Vorsitzender Karlheinz Franz seinen Dank ab. "Die Zusammenarbeit mit dem AMSC ist über viele Jahre toll gewachsen und hat ein gemeinsames Ziel: mehr Sicherheit im Straßenverkehr." Beim Fahrradturnier, beim Motorrad-Aktionstag und bei weiteren Veranstaltungen arbeiteten AMSC und Verkehrswacht eng zusammen. Franz warb für eine Fortsetzung dieser Kooperation.

Zugleich dankte er der Führungsriege, allen Funktionsträgern und den sieben Übungsleitern des AMSC, Michael Egerer, Philipp Hofmann, Jörg Müller, Felix Heid, Torsten Ruck, Maxi und Patrick Roider, für ihre Arbeit. "Es gibt nicht viele Vereine, die so engagiert, modern und umsichtig agieren. Dafür zolle ich allen Mitstreitern meinen Respekt und ein großes Kompliment."



Ehrungen und Termine

AMSC-Ehrungen in Bronze: Günter Morshäuser, Gudrun Kleinhenz, Sebastian Kleinhenz, Armin Kuchenbrod, Elli Böck, Alfons Hausmann, Michael Egerer, Tamara Hofmann, Philipp Hofmann, Ewald Hofmann,

Silber: Xaver Roider, Ewald Zier, Walter Schottorf, Waldemar Vierheilig, Stephan Matheisz, Marco Weißensel

Gold: Holger Augsburg, Heribert Schilling, Gerd Zdralek, Alfred Meder, Alfred Fischer, Manfred Ruppert, Adolf Weibel

Gold mit Kranz: Heidi Leiber, Horst Egerer, Dieter Eilingsfeld

Ewald-Kroth-Medaille in Bronze: Ralf Deinlein, Sven Hochwimmer

Silber: Siegfried Brimer

Gold: Gerhard Hochwimmer

Gold mit Kranz: Karlheinz Franz, Bruno Vierheilig (verliehen bei den ADAC-Sportehrungen in Bad Windsheim)



AMSC Termine 2018

31. März: Ostereiersuche; 12. Mai: ADAC-Toyo-Tires-Rallye Fränkisches Weinland; 10. Juni: ADAC-Jugend-Kart-Slalom; 30. Juni: ADAC 270ccm Kart-Slalom; 16./17. Juli: ADAC MX Trial Camp; 21. Juli: Jugend-Fahrradturnier; 25./26. August: Sportwagentreffen; 8./9. September: Bayerische Jugend-Kart-Slalom-Meisterschaft; 23. September: ADAC-Oldtimertreffen; 6. Oktober: Vereinsmeisterschaft und Saisonabschluss; 17. November: Helferfest; 24. November: Siegerehrung Unterfränkischer Jugend-Kart-Slalom-Pokal; 15. Dezember: Waldweihnacht