Gemeinde Wartmannsroth - Tankstelle bleibt Thema

Erstaunt waren die Räte der Gemeinde Wartmannsroth darüber, dass Bürgermeister Jürgen Karle von einer vermehrten Rückfrage der Bürger zu einer Tankstelle im Hauptort berichtete. In voriger Sitzung war die Zustimmung zu einem entsprechenden Bauantrag abgelehnt worden. Jetzt wurde mit 7:4 Stimmen beschlossen, dieses Thema demnächst wieder auf die Tagesordnung zu setzen.

"Nicht alle Zuhörer waren in der vergangenen Sitzung gegen eine Tankstelle", sagte Karle. "Stört so eine Tankstelle die Wohnnachbarn?", sorgte sich Astrid Mützel. "Heute Benzin und Diesel, morgen Elektrostrom", blickte der stellvertretende Bürgermeister Roland Brönner zuversichtlich in die Zukunft. Von einem "toten Objekt" sprach hingegen Stefan Schottdorf, weil dort Selbstbedienung ohne Personal geplant sei und eines Tages bei Leerstand eine bauliche Altlast entstehe. Positiv sah es wiederum Karle als eine "Infrastruktur-Maßnahme auf dem Land, die offen für zukünftige Energieformen bis hin zum Wasserstoff ist".



Neuer Vertrag für Beleuchtung

Grünes Licht erhielt der Bürgermeister von den Räten für den Abschluss eines Vertrages über die Straßenbeleuchtung mit der Bayernwerk-Netz GmbH. Anlass hierfür ist die Umrüstung der Lampen auf LED, was eine Neuordnung der Verträge erfordert. Die Gemeinde wechselt vom Komplettvertrag zu einem weit günstigeren Vertrag, ist aber jetzt bei Schäden selbst verantwortlich. Der ab Jahresanfang rückwirkende Vertrag hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Brönner hinterfragte, warum in den verschiedenen Ortsteilen die Schaltzeiten der Straßenlampen unterschiedlich seien.

Nun ist es amtlich: Die Feuerwehr Heiligkreuz hat ihre Selbständigkeit verloren und ist ab 1. April eine Löschgruppe der benachbarten Wehr aus Völkersleier. Nach dem Segen des Kreisverbandes erhielt diese Fusion nun auch das offizielle Einverständnis der Gemeinde. Florian Hluchy ist Kommandant für Völkersleier und Heiligkreuz, Uwe Kaiser ist dessen Stellvertreter. Karle betonte: "Beide Feuerwehrvereine sind nicht betroffen. Da bleibt es wie bisher."

Gut fand Karle die Anregung, den Kinder-Spielplatz aus Völkersleier im Rahmen der Umgestaltung zum Dorfplatz zu verlagern. "Das bringt Leben in den neuen Dorfplatz", sagte er. Freilich werde durch bauliche Maßnahmen der Schutz der spielenden Kinder gewährleistet.

Weiterhin offene Themen sind ein Wlan-Hotspot in Heiligkreuz und die hochwertige Breitbandversorgung für Aussiedlerhöfe. Karle: "Es kommt auf Zeitpunkt und Höhe der staatlichen Förderungen an."