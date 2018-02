Fußballer suchen Nachwuchsspieler

Der Sportverein ist der größte Ramsthaler Verein. Er zählt aktuell 745 Mitglieder, darunter 116 Kinder und 51 Jugendliche. Zur Jahreshauptversammlung waren rund 40 Mitglieder erschienen. Vorsitzender Stefan Six erinnerte in seinem Rückblick an die Veranstaltungen des Vereins. Die neue Vereinsleitung hatte es sich zur Aufgabe gemacht, bessere räumliche Voraussetzungen und Lagerflächen zu schaffen. Der vorhandene Anbau auf der Westseite der Turnhalle wurde aufgestockt und bietet jetzt zusätzlichen Stauraum. Nachdem bei der Vielzahl der Kinder und Jugendlichen immer wieder Probleme bestanden, diese zu Veranstaltungen und Spielen zu bringen, hat der Verein einen Bus angeschafft, mit dem neun Personen befördert werden können. Für den Bus wurde auch ein Carport angebaut.

Six erklärte, dass Dominik Vierheilig, der den Verein als Beisitzer stark unterstützt hat, ab sofort nicht mehr zur Verfügung steht. Er dankte Vierheilig für die bisherige Unterstützung.

Der Kassenbericht von Schatzmeisterin Carolin Sittler stellte auch die getätigten Investitionen dar. Trotz dieser erheblichen Ausgaben ist der Verein in gesunden wirtschaftlichen Verhältnissen. Im Jahresrückblick der Abteilungen stellten deren Leiter die Erfolge und Veranstaltungen vor. Roland Kühnlein nannte hier besonders den Saaletalmarathon, die offene Vereinsmeisterschaft und den Wein-Berg-Lauf. Das Angebot "Fahrt auf der Saale" kam im Ferienprogramm der Gemeinde bei den Kindern besonders gut an.

Für die kleinste Vereinsabteilung, "Mountainbike" mit 10 Aktiven, freute sich Steven Späth, dass die Pacht für die Trainingsstrecke nun endlich geregelt sei.



Mannschaft abgemeldet

Zum Nachdenken regte der Bericht von Jürgen Schaub für die Tennisabteilung an. Trotz einiger sehr erfolgreicher Talente im Jugendbereich musste die Mannschaft mangels Ersatzleuten abgemeldet werden. Die sehr guten Spieler treten nun für Schweinfurt und Bad Kissingen an. Auch die Damenmannschaft wurde aus Altersgründen abgemeldet. Schaub stellte eine Lücke bei den Mannschaftsspielern zwischen 20 und 50 Jahren fest. Bei einem Anhalten dieser Situation müsse überlegt werden, ob zukünftig noch alle vier Plätze benötigt werden. Für die Jugend bietet der Verein freitags einen Trainer an.

26 Erwachsene und sieben Jugendliche spielen für den SVR, berichtete Jan Gawlik über die Tischtennisabteilung. Training ist Dienstag und Freitag, neue Interessenten sind willkommen.

Die Gokart-Abteilung hat im vergangenen Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum gefeiert. Das Trainingsangebot im Ferienprogramm kam gut an, und zukünftig gilt für die Fahrer eine neue niedrigere Altersgrenze von sechs Jahren.

Matthias Hallhuber gab einen Überblick über die einzelnen Bereiche der Fußballabteilung. In einer Übersicht der Nachwuchsjahrgänge stellte er dar, dass der SVR die Zukunft nicht mehr allein mit eigenen Kräften bestreiten kann. Aus elf Jahrgängen mit 30 Kindern geht er von etwa fünf bis sechs Nachwuchsspielern aus. Das reicht nicht, um den Verein mit zwei Mannschaften für die Zukunft bereitzumachen. Auch der aktuelle Stand der 2. Mannschaft macht ihm Sorgen, während die erste Mannschaft auf dem 1. Platz erfolgreich agiert.



Zusammenarbeit wichtig

Der Zusammenarbeit mit anderen Vereinen kommt eine immer größere Bedeutung zu. Nachdem Matthias Höfer nicht mehr für die Jugendarbeit zur Verfügung steht, herrsche hier akuter Bedarf für einen Ersatz. Zur Trainerfrage informierte Hallhuber, dass Udo Romeis auch in der Saison 2018/2019 den SVR trainieren werde.

Klaus Kemmer regte an, beim BLSV einen Antrag auf Ehrung des Vereins zu stellen. Der SVR sei ein Vorbild in der Region und leiste hervorragende Arbeit. Six will dies nachholen.

Beim Saaletalmarathon wurde in einigen unterstützenden Gemeinden das weitere Engagement in Frage gestellt. Für 2018 ist aber alles gesichert. Aus der Versammlung kam der Hinweis, dass viele Kinder aus umliegenden Gemeinden die Angebote des SVR nutzen. Mit dem Vereinsbeitrag alleine sei dies nicht zu finanzieren. Aus diesem Grund sei eine Unterstützung einer Veranstaltung wie der Saaletalmarathon erforderlich und wünschenswert. Man hoffe auch weiter auf die Hilfe bei der Veranstaltung. Stefan Six wies darauf hin, dass die Mitglieder der Vereinsleitung durchschnittlich 700 Stunden ehrenamtlich für der Verein aufbringen. Der Thekendienst bei Veranstaltungen sollte nach Ansicht eines Mitgliedes nicht mehr dazugehören.

Auch wenn in diesem Jahr keine Wahl stattfindet, verkündete der Vorsitzende Marko Sixt, dass er im nächsten Jahr bei der Wahl nicht mehr zur Verfügung stehen werde.