Fünf Leichtverletzte: Unfall bei Langendorf

Crash an der Kreuzung: Fünf Personen mussten nach einem Unfall am Sonntag auf der B 287 bei Langendorf ins Krankenhaus gebracht werden. Nach Angaben der Polizei vom späten Nachmittag wurden sie zum Glück nur leicht verletzt. Passiert war der Unfall an der Kreuzung, als ein Mann im Mercedes auf der B 287 von Hammelburg in Richtung Autobahn unterwegs war. Er wollte an der Kreuzung Langendorf gerade nach links in die Kreisstraße 37 abbiegen. Dabei übersah er, dass ihm in diesem Moment ein Ford entgegenkam. Es folgte ein Crash - die beiden Pkw krachten zusammen.



Leichte Verletzungen

Fünf Menschen wurden von den Rettungssanitätern mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand, laut Schätzungen der Polizeibeamten, ein Gesamtschaden von rund 15 000 Euro. ikr