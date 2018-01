Frist fürs Bürgerspital

Die Stadt will die vom Landratsamt Bad Kissingen gesetzte Frist nicht so ohne Weiteres hinnehmen. Sie will für den Erhalt der Einrichtung kämpfen und scheut dabei auch vor Rechtsmitteln nicht zurück. Am Montag informierte Bürgermeister Armin Warmuth (CSU) Mitarbeiter, Bewohner und Angehörige über die aktuelle Lage.