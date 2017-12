Fesch und praktisch: Die neue Uniform

Vorbei sind jene Zeiten von Grün und Beige. Jetzt tragen die bayerischen Polizisten dunkelblaue Uniformen. Ab sofort auch in Hammelburg. Die Polizei-Hauptkommissare Oliver Ebert und Bernhard Schreiber stellten sie jetzt der Öffentlichkeit vor. Die neuen Einsatzfahrzeuge erhalten ein blaues statt des grünen Dekors und zusätzlich einen grellgelben Sicherheitsstreifen.

"Die neue Uniform kommt bei den Kollegen gut an", bestätigt Dienststellenleiter Alfons Hausmann. Auch er hat mittlerweile seine Dienstkleidung umgerüstet. Sein Urteil: "Angenehmes Material und bequem zu tragen". Ein enormer Vorteil sei die Pflegeleichtigkeit. So zum Beispiel müssen die Hemden nicht gebügelt werden. Die meisten Hemden sind in der dunkelblauen Uniformfarbe, nur für den Einsatz an Hitzetagen im Hochsommer gibt des weiße Hemden und eine spezielle Sommerhose. Eine Übergangshose, eine wärmende Winterhose und diverse Jacken ergänzen die Ausstattung. Bis auf Präsentations-Veranstaltungen kommt die Krawatte nicht mehr zum Einsatz. "Die neue Uniform ist gebrauchsfähiger als die alte", bestätigt auch Schreiber.



Rund 27 500 der 40 000 bayerischen Polizisten tragen Uniform. Innenminister Joachim Herrmann (CSU) startete jetzt den Uniformwechsel und signalisierte damit das "optisch neue Zeitalter bei der bayerischen Polizei". Mehr Funktionalität, bessere Passform und guter Tragekomfort seien die Kennzeichen der neuen Uniform. Zudem ein moderner Schnitt und atmungsaktive Textilien unterstützen den Außendienst bei jedem Wetter. Bis Mitte des kommenden Jahres soll die Umstellung der Uniformen bayernweit Zug um Zug voran gehen. Hammelburg liegt dabei ganz vorne.



Das Ausstattungspaket im Wert vom etwa 950 Euro enthält passende Kleidungsstücke für jedes Wetter, von den Funktionsshirts bis hin zur Regenjacke. Vorab wurden die neuen Uniformen in einem achtmonatigen Trageversuch von 500 Polizisten getestet. Die Ausschreibung für das 33 Millionen Euro schwere Uniformprojekt geschah europaweit. Sonderkleidung gibt es für Polizeireiter und Hundeführer.



Die Farbe Blau ist der Favorit, für den sich schon 2015 mehr als zwei Drittel der befragten Polizisten begeisterten. Die 1972 eingeführte grüne Uniform soll je nach Verschleiß in den Reißwolf der Kleiderverwertung bei den Barmherzigen Brüdern oder beim Roten Kreuz für soziale Zwecke landen, kann aber auch privat (ohne Abzeichen) verwendet werden. Die bisher grünen Polizeiautos werden nicht auf Blau umdekoriert, sondern weiter so bis zum Ende ihres dienstlichen Fahrzeugdaseins gefahren. Die blaue Folie der Neufahrzeuge bringt der Fahrzeughersteller an, der zurzeit alle neuen Polizeiautos so ausliefert. Der zusätzliche gelbe Sicherheitsstreifen beruht auf einer Anregung aus den europäischen Nachbarländern.