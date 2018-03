Feierliches Gelöbnis abgelegt

Die Lehrgangsteilnehmer der allgemeinen soldatischen Ausbildung (ASA) sind bereits auf dem Appellplatz in der Saaleck-Kaserne angetreten, als der Ehrenzug und das Heeresmusikkorps Veitshöchheim unter der Leitung von Oberstabsfeldwebel Sieg einmarschieren.

36 zivile Mitarbeiter aus den Bereichen der Wehrverwaltung sowie den Streitkräften legten am Mittwoch ihr Gelöbnis ab. "Sie haben sich dafür entschieden, unserem Land als Angehörige der Bundeswehr zu dienen. Sie bekennen sich damit, das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen", sagt Oberst i. G. Thomas Lühring, Ehrengast des Gelöbnisses und Referatsleiter im Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr (BAIUDBw).



Mit allen Rechten und Pflichten

Ergänzend dazu fügte Oberstleutnant Carsten Pabst, Leiter Lehre und Ausbildung am Vereinte-Nationen-Ausbildungszentrum der Bundeswehr (VNAusbZBw) an, dass die Lehrgangsteilnehmer mit dem Treuebekenntnis in den Kreis der soldatischen Gemeinschaft mit all den damit verbundenen Rechten und Pflichten aufgenommen werden.

"Die Lehrgangsteilnehmer kommen aus den verschiedensten Bereichen der Wehrverwaltung und den Streitkräften. Etwa die Hälfte von ihnen hat bereits eine konkrete Einsatzplanung für dieses oder nächstes Jahr. Grundsätzlich können die Lehrgangsteilnehmer für alle Einsatzgebiete der Bundeswehr vorgesehen werden", sagt Oberleutnant Christopher Hils, Hörsaalleiter ASA.

So auch Lisa Zander vom Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw). Die 25-Jährige ist seit 2012 in der Laufbahnausbildung des gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienstes. Die Teilnahme am ASA-Lehrgang ist für sie ein festgeschriebener Ausbildungsabschnitt. "Es war für mich interessant, auch mal die andere Seite der Bundeswehr kennenzulernen. Die Lehrgangsinhalte waren interessant und abwechslungsreich", erzählt die Vertragssachbearbeiterin für Bodenkraftstoffe.



Nicht nur Soldaten im Ausland

Zu den Ausbildungsinhalten des dreiwöchigen ASA-Lehrgangs am VNAusbZBw gehören unter anderem Grundlagen des Gefechtsdienstes, Innere Führung und Sanitätsausbildung. Mit diesem Training werden den Teilnehmern allgemeinmilitärische Fähigkeiten und Fertigkeiten vermittelt. Dazu zählen auch grundsätzliches Wissen zu Regeln des militärischen Zusammenlebens und das Verhalten im täglichen Dienst.

Lühring stellte heraus, dass ohne die unmittelbare Unterstützung von Zivilpersonal der Bundeswehr kein Einsatz heutiger Streitkräfte denkbar und leistbar wäre. Die ASA dient dazu, ihnen die notwendigen militärischen Kenntnisse zu vermitteln, um auch bei der Teilnahme an einer besonderen Auslandsverwendung im Soldatenstatus bestehen zu können. Die Bedürfnisse der Ausbildung unterliegen einem ständigen Kontroll- und Anpassungsprozess. Auf veränderte Einsatzszenarien muss bereits in der Ausbildung reagiert werden, um im Einsatz selbst für alle möglichen Vorkommnisse gerüstet zu sein. "Wir haben die Ausbildung intensiv an die aktuellen Entwicklungen angepasst, damit wir den Bedürfnissen der Streitkräfte und der Lehrgangsteilnehmer gerecht werden. Die Bedeutung dieser Ausbildung wird auch durch die Bereitstellung zusätzlicher Dienstposten unterstrichen, um so Ausbilder zu gewinnen, die mit der Materie über längere Zeit betraut sind", berichtet Pabst. Sebastian Vogt