FC Westheim: Im Team geht alles besser

Nachdem es im ersten Anlauf nicht geklappt hatte, trafen sich die Mitglieder des FC Westheim zum zweiten Mal, um einen Vorstand zu wählen. Pascal Kümmert eröffnete in Vertretung für den Vorsitzenden Michael van Moers, der aus beruflichen Gründen verhindert war, die Mitgliederversammlung.



Die Wahlkommission um Walter Schultheis und Reiner Wendel hatte noch im Vorfeld intensiv nach einem Kandidaten gesucht, aber es war schnell klar, dass niemand mehr allein die Verantwortung übernehmen möchte und der FC neue Wege gehen muss.



Voraussetzung dafür ist eine Satzungsänderung. Vorstand und Wahlkommission berieten sich und veränderten schließlich die Satzung so, dass auch ein Team den Verein führen kann. In der nun 2. außerordentlichen Mitgliederversammlung wurden die Änderungen den Mitgliedern vorgestellt und einstimmig angenommen.



Im Anschluss daran konnte die Wahl der (jetzt) drei gleichberechtigten Vorsitzenden stattfinden.

Gewählt wurden jeweils einstimmig: Tobias Wendel , Vorsitzender Wirtschaft, Klaus Martin, Vorsitzender Finanzen und Manuel Schmitt, Vorsitzender Sport.



Außerdem wurde einstimmig gewählt: Anton Gnerlich für Verwaltung und Öffenlichkeit

Beisitzer sind: Renate Kröckel, Andrea Zeier, Johannes Scherpf, Bernd Wüscher, Reiner Wendel, Yanik Pragmann, Daniel Wendel, Pascal Kümmert, Walter Schultheis, Maximilian Schaub