Erstmals ohne neues Prinzenpaar

Einen abwechslungsreichen, lustigen und langen Abend erlebten die Besucher der Prunksitzung der Gauaschacher Carnevals Abteilung (GCA). Dass in diesem Jahr seit Bestehen der GCA erstmals kein neues Prinzenpaar gefunden werden konnte, welches vom alten Prinzenpaar Bernhard I. und Ilona I. die Regentschaft übernahm, tat dem bunten Treiben im Sportheim keinen Abbruch. Als Regenten-Ersatz für diesen Abend hatten sich die GCAler einfach Bürgermeister Armin Warmuth samt Gattin Sonja ausgeguckt. Die wussten von nichts, machten aber den Spaß souverän mit.



Viele Tanzgruppen

Dass kein neues Prinzenpaar antreten würde, war zu Beginn des Abends nicht bekannt; die absolute Geheimhaltung der Namen der eventuell neuen Regenten hatte wie in den Vorjahren gut funktioniert und mit Spannung erwartete das Publikum, unter dem sich auch zahlreiche Ehrengäste samt Bürgermeister befanden, den Verlauf des Abends. Sitzungspräsident Frank Oswald begrüßte alle Gäste und die Gastvereine aus Altbessingen und Stetten. Diese hatten mit dem Showtanz und dem Männerballett aus Altbessingen sowie dem Showtanz aus Stetten tolle Gastgeschenke im Gepäck.

Die Gauaschacher verfügen über viele gute Tanzgruppen, besonders im Nachwuchsbereich. Neu gibt es sogar eine Purzelgarde, die gleich als erste bei ihrer Bühnenpremiere die Herzen des Publikums im Sturm eroberten. Die Kleinen im Kindergartenalter ab zwei Jahren waren einfach niedlich anzusehen und ernteten verdient die erste Rakete des Abends. Die Juniorgarde tanzte sehr ambitioniert und zeigte einen schmissigen, qualitativ hochwertigen und sehr gut eingeübten Gardetanz. Sehr gut drauf und homogen präsentierte sich das Tanzpaar der GCA Gina und Gianna Richter. Tanzmariechen Lucienne Dunkel gab ihr Bestes. Am späteren Abend folgte einer der tänzerischen Glanzpunkte mit dem Auftritt der Prinzengarde, die wieder einmal ihren Ruf als Aushängeschild der GCA eindrucksvoll bestätigte.



Abschied mit Wehmut

Das alte Prinzenpaar Bernhard I. und Ilona I. trat mit einer letzten Rede ihr Amt mit Wehmut in den Augen ab. Doch statt eines neuen Prinzenpaares präsentierte Gesellschaftspräsidentin Susanne Weber mit der Ernennung des Ex-Prinzen Gerhard Scheuerer zum Senator sowie des GCA-Urgesteins und Ordenskanzlers "Locke" Roland Lilienweiß als Ehrensenator als neue tat- und finanzkräftige Stützen der GCA.

Auf neue Regenten zumindest an diesem Abend mussten die Gauaschacher dennoch nicht verzichten. Kurzerhand wurde Bürgermeister Armin Warmuth samt seiner Gattin Sonja auf die Bühne gebeten und mit besten Gardinen-Umhängen aus dem Wirtschaftsraum nebenan sowie Krone und Alu-Zepter ausgestattet auf die bereit stehenden Throne gesetzt, wobei für die Dame der Sessel und für den Spontanregenten der Stuhl reserviert war. Für den nächsten Auftritt mussten beide auf der Bühne Platz behalten, ehe sie von der anstehenden Programmpause erlöst wurden. Die ans Publikum verteilten Fähnchen, auf einer Seite mit dem Hammelburger, auf der anderen Seite mit dem Gauaschacher Wappen bedruckt, wurden vom Volk begeistert geschwenkt.



Zum ersten Mal in der Bütt

In der Bütt gab es eine Neuheit. Roland "Locke" Lilienweiß als rassige Polka tanzende Olga legte schmissige Tanzrunden hin und sorgte für viel Vergnügen. "Mit Sechzig Jahr, und als Ehrensenator die erste Bütt, das traut sich nicht jeder", freute sich Sitzungspräsident Frank Oswald über den gelungenen Auftritt. Super und zum ersten Mal in der Gauaschacher Bütt präsentierte sich Charlotte Keller aus Hundsbach, die die Sorgen einer Grundschülerin trefflich und lustig in Szene setzte. Zwei langjährige Gäste an dieser Stelle sind Dr. Rolf Herzel aus Veitshöchheim als Hauptmann Küppers, der mit seiner launigen Darbietung gut beim Publikum ankam und Otmar Schraud aus Binsfeld, der heuer als Bademeister Kümmerle auf die Bühne geschwommen kam.

Das Duo Jochen Behr und Maximilian Ziegler aus Retzbach/ Zellingen suchte erfolgreich nach einem Narrenkönig, genauer gesagt, wurde es eine Narrenkönigin. Die (aller-) letzte Sendung "Pelzig hält sich in Aschi" absolvierten Daniel Ziegler alias Erwin Pelzig und Markus Göbel als Gast Dr. Göbel, die ihren hinter schwedischen Gardinen verschwundenen gemeinsamen Freund Hartmut schmerzlich vermissten. Super lustig und zum Mitmachen animierte der Auftritt der "Alten Herren", die sich mit Mathias und Jana Keul Unterstützung im Publikum suchten. Alte Schlager waren durch Schläge auf den Kopf der grünen Schnecken zu finden, wobei das Publikum glücklicherweise kräftig mithalf. Nach dem großen Finale wurde noch lange mit Musik von Alleinunterhalter Dieter Nöth weitergefeiert.