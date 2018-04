Engagierte Gartler kümmern sich um Reith

Der Kreisgeschäftsführer Dieter Büttner stellte in seinem Grußwort heraus, dass dies seine ersten Ehrungen seien, die er durchführen würde. Er berichtete über die gute Zusammenarbeit mit dem Verein. Büttner verlieh Sabrina Albert, Irmtrud Kober, Sigrid Stein und Carolin Walther für 15 Jahre Mitgliedschaft die bronzene Ehrennadel des Landesverbandes. Ute Engelhaupt und Angelika Petersdorf bekommen ihre Ehrung nachgereicht. Auch Erich Fuß bekommt seine silberne Ehrennadel für seine 25-jährige Treue Mitgliedschaft nachgereicht. Es wurde ferner beschlossen, Günter Reich bei der nächsten Jahreshauptversammlung zum Ehrenmitglied zu ernennen.



In ihrem Jahresrückblick konnte die Vorsitzende Claudia Kolb von zahlreichen Aktivitäten des Vereins berichten. Höhepunkte waren die Neubepflanzung des Kriegerdenkmales und die Feierlichkeiten zum 30-jährigen Vereinsjubiläum. Pflegearbeiten wurden am Floriansplatz und an den Grünanlagen im Ortsbereich von Reith durchgeführt. An der Schule wurde der Vorgarten ebenfalls neugestaltet und anlässlich des 30-jährigen Jubiläums stellte der Verein zwei Schulkinder aus Holz dort auf. Kolb dankte dem Markt Oberthulba für die Übernahme der Kosten der Pflanzen. Mitte Juli fand ein zweitägiges Gartenfest, in dessen Rahmen die "Schulkinder" feierlich enthüllt wurden.



Die vormals regelmäßigen Kaffeekränzchen wurden nur noch sporadisch durchgeführt. Auch ein 20-Ab-Turnier wurde veranstaltet. Jugendbeauftragte Sabrina Albert berichtete vom Ferienprogramm, das in Zusammenarbeit mit dem Bund Naturschutz durchgeführt wurde.



Sabrina Albert berichtete in ihrem Kassenbericht von der finanziellen Situation des Vereines. Die Kassenprüfer Gerd Zdralek und Günter Reich bescheinigten ihr eine ordentliche Kassenführung. Die Entlastung wurde von der Versammlung erteilt.



Der 2. Bürgermeister Jürgen Kolb dankte in seinem Grußwort für die Aktivitäten des Vereines. Er stellte heraus, dass der Verein Aufgaben übernimmt, die die Gemeinde nicht leisten kann. Kolb dankte dem Vorstand für sein Engagement und den Grünanlagenpflegern für ihren Einsatz. Ortsbeauftragter Frank Sieg berichtete, dass für die Gestaltung des Platzes an der alten Eiche demnächst noch weitere Schritte durchgeführt werden. Sieg bat um Unterstützung.



Für Reith soll ein Defibrillator angeschafft werden. Zur Finanzierung wollen die Reither Vereine ein gemeinsames Sommerfest durchführen. Das Fest soll am 9. und 10. Juni stattfinden. Die Vorsitzende rief zur Unterstützung auf. Neben dem Fest, sind für das laufende Jahr noch folgende Vorhaben geplant: am Pfingstmontag eine Maiandacht, am 11. November der Martinszug und am 5. Dezember die Nikolausfeier. Die Vorsitzende dankte den Grünanlagenpflegern und übergab ein Präsent. Am Ende der Versammlung rief sie die Mitglieder zur Mitarbeit im Vorstand und bei den verschiedenen Arbeiten des Vereines auf. Zurzeit sind noch zwei Beisitzerstellen offen und es werden zwei Leute für die Kinder- und Jugendarbeit gebraucht. Wenn die Posten bei der Wahl im nächsten Jahr noch immer unbesetzt sind, will die Vorsitzende die Konsequenz ziehen und sich nicht mehr zur Verfügung stellen.