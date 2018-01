Einer mit Verstand und Herz

Alfons Schöpf hat bereits im November die Nachfolge von Robert Andrzejczyk als katholischer Militärpfarrer auf dem Lagerberg angetreten. Nun wurde Schöpf vom Leiter des Katholischen Militärdekanats München, Militärdekan Artur Wagner offiziell in sein Amt eingeführt.

Schöpf (55) wurde in Gebenbach in der Oberpfalz geboren. Nach dem Abitur studierte er Elektrotechnik an der Universität der Bundeswehr München und schied nach zehn Jahren als Luftwaffenoffizier aus der Bundeswehr aus. Anschließend studierte in Regensburg und Passau Katholische Theologie und empfing am 27. Juni 1998 im Passauer Dom die Priesterweihe. Danach wirkte er in seinem Heimatbistum Passau bis 2002 als Kaplan in Simbach am Inn. Im Oktober 2002 trat er in die Katholische Militärseelsorge ein und war bis 2017 als Standortpfarrer in Neuburg an der Donau.

Zahlreiche Soldaten, Zivilbedienstete sowie Auszubildende der bundeswehreigenen Ausbildungswerkstatt, Vertreter des öffentlichen Lebens und Bürger waren der Einladung in die Christkönig-Kirche gefolgt. Im Rahmen des feierlichen Standortgottesdienstes, den Militärdekan Wagner gemeinsam mit Pfarrer Schöpf und weiteren Mitbrüdern aus der Militärseelsorge zelebrierte, verlas Wagner die Beauftragung Schöpfs als neuen Standortpfarrer durch den katholischen Militärbischof Franz-Josef Overbeck. Für seinen seelsorgerischen Dienst, bei dem es darauf ankomme "auf die Veränderungen in der Bundeswehr flexibel zu reagieren", müsse sich die Seelsorge flexibel zeigen, "ihre Strukturen an die Menschen anpassen und Traditionen aufbrechen." Das gelte auch für die Militärseelsorge auf dem Lagerberg mit ihrer Kuratie Christkönig. Mit Blick auf die demnächst stattfindenden Pfarrgemeinderatswahlen hoffe er darauf, dass es Schöpf gelänge, wieder aktive Soldaten für die Mitarbeit im Pfarrgemeinderat zu gewinnen, ließ Wagner die Gottesdienstbesucher wissen.



"Alfons kann Menschen mitnehmen", das habe er als Standortpfarrer in Neuburg an der Donau bewiesen und "deshalb bin ich froh, dass er sich dazu entschieden hat, hier anzutreten", machte Wagner deutlich. Für seine künftige Aufgabe als Militärgeistlicher für die Standorte Hammelburg und Wildflecken sprach er ihm den Segen Gottes zu. Am Ende des Gottesdienstes richtete zunächst der Standortälteste, Oberst Axel Grünewald, ein Grußwort an Schöpf. "Mit zwei T in Ihrem Werdegang, nämlich einem Technik- und einem Theologiestudium haben Sie Verstand und darüber hinaus mit einer zehnjährigen Dienstzeit als Luftwaffenoffizier, drei Pfarrstellen und mit sechs Auslandseinsätzen ein Herz für die Truppe bewiesen", attestierte er dem neuen Militärpfarrer. Die kommissarische Leiterin des Bundeswehrdienstleistungszentrum Hammelburg, Marina Klein, war erfreut darüber, "dass die Vakanz relativ schnell geschlossen wurde", und sagte die weitere musikalische Unterstützung bei kirchlichen Feiern durch die "StOV-Kapelle" zu.

Garnisonsbürgermeister Armin Warmuth zeigte sich dankbar, dass "die funktionierende Kuratie wieder einen Pfarrer hat". In seinem Grußwort stellte der Evangelische Militärpfarrer Rüdiger Bernhard fest, dass die Zusammenarbeit mit Schöpf von einem "aufrichtigen Miteinander" geprägt sei. Mit einem anschließenden Empfang klang die Amtseinführung aus.