Ein Gewinn mit gemischten Gefühlen

Dass jemand einen Mercedes SLC im Wert von etwa 45.000 Euro gewinnt, ist schon eine kleine Sensation. Dass dieses Gewinndatum aber fast genau auf das Datum ihres 30. Hochzeitstages fiel, wertet Astrid Mützel (FWG Heiligkreuz) als kleines Wunder.



Ehemann abonnierte das Los

"Leider kann mein Dieter dies nicht mehr erleben", setzt sich Mützel mit gemischten Gefühlen in das gewonnene Mercedes-Coupé. Denn einerseits denkt sie automatisch an ihren vor vier Jahren verstorbenen Ehemann Dieter. Andererseits sei es ein unübersehbares Zeichen, wenn das Dauerlos, das Dieter anlässlich der so genannten Porzellanhochzeit vor genau zehn Jahren bei der VR-Bank abonnierte, jetzt als Gewinn gezogen wurde. Ist es ein Gruß von ganz weit oben?



Viel(en) ehrenamtlich geholfen

"Helfen gewinnt", so heißt das Motto für diese Lose. Und geholfen hat Astrid Mützel schon viel in ihrem Leben. Sie ist Mitglied im Gemeinderat Wartmannsroth, sie arbeitet ehrenamtlich im Vorstand des VdK, sie setzt sich selbstlos für die Seniorenhilfe in ihrer Nachbarschaft ein und für die krebskranken Kinder der Würzburger Station Regenbogen. Nicht zuletzt begleitete sie die jahrelange Krankheit ihres krebsleidenden Mannes mit pflegender Fürsorge. "Durch seine Krankheit lernte ich, jeden Moment ganz bewusst zu leben", sagt Astrid Mützel. Durch das Leid sei sie zur Demut gelangt: "Ich habe mich in Gottes Hand fallen lassen".



So wird auch bei den Ausfahrten mit dem gewonnenen Auto ihr Dieter im Geiste mitfahren. Nur den Bedienknopf für das offene Dach des Coupés hat Mützel noch nicht entdeckt. Aber das Seitenfenster lässt sich öffnen. "Es ist für mich ein Fenster der Erinnerung", sagt sie. Ja, dieser gewonnene Wagen sei ein Zeichen für etwas Gutes, auch wenn sie den 30. Hochzeitstag ohne Ehemann erlebte. Aber Dieter sei in Gedanken immer dabei, betont sie.