Ehrungsmarathon bei der Euerdorfer Prunksitzung

Michael Huppmann wurde für sein Engagement mit dem Verdienstorden des Fastnacht-Verbands ausgezeichnet. Der Geehrte ist seit 1996 aktives Mitglied, der zunächst im Elferrat, dann als Kassier, Schriftführer und Zeugwart tätig war. Aktuell ist er als "Herr aller Stromleitungen und Kabel" für die Beleuchtung und Beschallung der Veranstaltungen verantwortlich. Marita Buschmann erhielt die Ehrennadel in Gold. Sie ist seit vielen Jahren in verschiedenen Tanzgruppen aktiv und aktuell immer noch Tänzerin der Prinzengarde. Seit 2015 trainiert sie Prinzengarde und seit 2016 die Tanzmariechen der Eu-Ka-Ge (Euerdorfer Karnevalsgesellschaft grün-weiß) .



Die silberne Ehrennadel gab es für vier weitere aktiven Mitglieder: Irene Kramer wurde für ihr Engagement im Vorstand seit 2012 geehrt. Sie fungiert als Kassiererin und trainiert außerdem das Männer-Ballett seit 2015, wo sie auch aktiv mittanzt. Zuvor tanzte sie bei den E-Diamonds. Tobias Schmitt ist ebenfalls seit 2012 in der Vorstand aktiv und repräsentierte den Verein zwei Jahre lang als Prinz. Außerdem ist er ein aktives Mitglied des Männer-Balletts. Lena Herzberg tanzt seit 2013 in der Showtanzgruppe und in der Prinzengarde, Svenja Lippert tanzt seit Kindesbeinen an für den Verein, trainierte die Showtanzgruppe "SD einfach anders" seit 2013 und ist aktuell Trainerin der Showtanzgruppe und "E-Diamonds". Manuela Mahler und Sabrina Huppmann erhielten den Sessionsorden. Beide tanzen und trainieren die E-Diamonds.



"Till von Franken" in Silber für Artur Unsleber

Artur Unsleber durfte für sein Engagement im Verein die Auszeichnung des "Till von Franken" in Silber entgegennehmen. Seit 1990 ist der Ramsthaler Mitglied, bis 1994 im Elferrat. "Er ist begeisterter Faschingsakteur. Jahrelang war ein Umzug ohne ihn unvorstellbar. Egal ob Auf- und Abbau oder sonstige Helfertätigkeiten, er steht immer Gewehr bei Fuß", bemerkte Dieter Kewersun in seiner Laudatio. Artur Unsleber ist außerdem als Mundschenk aktiv und engagiert sich augenzwinkernd als Künstler auf der Bühne.



Den Verdienstorden des Fastnacht-Verbands erhielt Simone Sell für ihr Engagement im Verein. Ihr wurden quasi die Gene als "Fosenöchter" bereits in die Wiege gelegt. Die Schriftführerin des Vereins tanzt seit über zwei Jahrzehnten für den Verein und trainiert außerdem die Prinzengarde. Auch in der Bütt war sie bereits zu bewundern. Seit 2014 ist Simone Sell in der Vorstand aktiv.



Gesellschaftspräsident und Prinzessin ausgezeichnet

Gesellschaftspräsident Dieter Diez durfte die Ehrennadel in Silber entgegennehmen. Er brillierte auf der Narrenbühne als Büttenredner, "Rampenchef" oder als Tänzer. Seit 2012 übernahm er die Position des Sitzungspräsidenten, seit dieser Session die des 1. Vorsitzenden der Eu-Ka-Ge. Diese Ehrung erfuhr auch Jasmin Röthlein. Die diesjährige Prinzessin ist seit vielen Jahren in verschiedenen Garden aktiv und ist "das Herz der Prinzengarde, ein wichtiges Mitglied des Teams und Unterstützung der Trainer", so Kewersun. Außerdem ist sie auch selbst Trainerin. So auch Nicole Scholz, die seit fünf Jahren die "Dancing Kids" kontinuierlich trainiert. Nicole Scholz tanzte auch selbst oder war früher im Tanzpaar aktiv. Sie erhielt ebenfalls die Ehrennadel in Silber, so wie Christian Leber, der lange in der Kindergarde aktiv war. Jetzt unterstützt er die Technik, ist für Licht und Ton während der Sitzungen zuständig.



Den Sessionsorden des Verbandes erhielten Sabrina Kaiser, Stefanie Gigla und Jana Lippert, die bereits in der Kinder- und Jugendgarde aktiv war und aktuell als Trainerin. Kathrin Klingspies bekam diese Auszeichnung ebenfalls für ihr Engagement beim Tanzen in den verschiedenen Garden. Aktuell trainiert sie die "Wild Generation" und ist Beisitzerin sowie 2. Schriftführerin im Vorstandsteam. Dieter Kewersun freute sich besonders darüber, dass es dem Verein gelungen ist, ausreichend Nachwuchs zu aktivieren, der bereits zu dieser Session sein Können auf der Bühne demonstrierte.