Drei Zahlen, ein Orden

Pünktlich zum Faschingsauftakt präsentierte die ÖFG ihren Saisonorden 2018. Der Ordenskanzler Eugen Freiberg führte wie jedes Jahr gekonnt durch den Abend. Zunächst stellte er den neuen Orden vor. Er beinhaltet drei wesentliche Jahreszahlen: 100 Jahre Freistaat Bayern, 200 Jahre das Lied "Stille Nacht, Heilige Nacht" als Zeichen der Christlichkeit und 300 Jahre Michaelskapelle in Frankenbrunn als Namensgeber für die Pfarrei St. Michael im Thulbatal.

Bevor Freiberg die ersten Saisonorden verlieh, ging sein ganz besonderer Dank an den Ordenssponsor Markus Füller.

Die ersten Orden bekamen standesgemäß die Elferräte umgehängt. Daneben überreichte er an 13 Gardemädchen den Hausorden für ihre siebenjährige Tätigkeit in der ÖFG. Gerade in Sachen Nachwuchs ist die ÖFG sehr gut aufgestellt.

Der Höhepunkt des Abends war die Ordensverleihung von Christiane Panzer vom Dachverband Förderation Europäischer Narren. Sie verlieh den Jubiläumsorden für elfjährige Bühnenarbeit bei der ÖFG an Jürgen Meder und Matthias Schmück. Den Narr von Europa in Bronze bekamen Xaver Halbig, Sarah Schönwaldt und Kevin Voll für ihr mehrjähriges Engagement bei der ÖFG.

Die besondere Auszeichnung, den Narr von Europa in Gold, überreichte Christiane Panzer an Barbara Greubel. Sie ist seit 2002 im Elferrat, seit 2003 auf der Bühne und seit 2010 hauptverantwortlich für die Familiensitzung, in die sie sehr viel Herzblut investiert.

Für herausragende Leistungen bei der ÖFG erhielt Andreas Täuber den Brilliant-Orden. Er ist seit 1988 bei der ÖFG, war 2000 bis 2012 Gesellschaftspräsident und sprang 2014 noch einmal kurzfristig ein. Er organisiert die Bewirtungen bei den Sitzungen in ausgezeichneter Manier.