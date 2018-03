DJK Frankenbrunn fehlt der Nachwuchs

Die MItglieder des Fußballvereins DJK Frankenbrunn haben in ihrer Jahreshauptversammlung im Gasthaus Grüner Baum ihre Vorstandsmitglieder wiedergewählt. Vorsitzender bleibt Stefan Zülch. Im ihren Ämtern geblieben sind auch dessen Stellvertreter Andreas Büchner, Kassier Matthias Schuhmann und Schriftführerin Christine Büchner. Zu Beisitzern gewählt wurden Eva Schuhmann, Lukas Zeitz, Andre Gabel und Julius Scheller. Andy Schulz und Hubert Büchner prüfen die Kasse.



Ortsbeauftragter Torsten Büchner, der die Wahlen leitete, lobte die "hervorragende Arbeit mit guten Trainern" und betonte den hohen Stellenwert der Jugendarbeit. Doch was nützt alle Mühe, wenn sich demografisch bedingt auch in Frankenbrunn die Anzahl der Jüngsten stets verringert? Christine Büchner brachte es auf den Punkt: "Da gibt es spätestens in zwei Jahren ein großes Loch". Denn dann überschreiten die bisherigen Jugendkicker ihre Altersgrenze, und der Nachschub an jungem Nachwuchs dünnt sich merklich aus.



Ohne die diversen Spielgemeinschaften gehe sowieso nichts mehr bei der Jugend, so Christine Büchner. Ein dickes Lob erhielten die Trainer. Karl Beck und Karlheinz Dunkel (U17 und U15) sprachen von einer tollen Leistung der Jugend. Großes Lob erhielten die Jugendmannschaften U15 und U19 für ihre Meistertitel. Sie werden im April bei der Sportlerehrung des Marktes Oberthulba geehrt. Otto und Daniel Granich trainieren die Jüngsten.



Noch schwieriger sei die Situation der fünf Mädchen aus Frankenbrunn, die sich allerdings in Fußball-Spielgemeinschaften unterfrankenweit erfolgreich einbrächten, sagte Matthias Schuhmann und fügte an: "Ich bin stolz auf sie". S



Andreas Büchner blickte auf das Fußballjahr der ersten Mannschaft zurück. Von einem Riesenspaß mit zwei Siegen in Wartmannsroth berichtete Matthias Schuhmann über die Altherren- Mannschaft. Keine offizielle Abteilung des DJK, aber eine Spaßriege mit großem Erfolg, seien die Frauen vom "Zumba".



Für ihre 40-jährige Mitgliedschaft wurden Jürgen Schneider, Andy Schulz, Michael Vorndran, Hubert Büchner, Helmut Hämel und Hilmar Döll geehrt. Erinnerungen aus den aktiven Kickerzeiten lebten auf. Andy Schulz erzählte von seiner Tätigkeit als Schiedsrichter.



"Wir sind ein gutes Team", war sich Vorsitzender Zülch sicher. Wenngleich sich auch der Vorstand allmählich Gedanken über fehlenden Nachwuchs machen sollte. Und mit dem neuen Rasenmäher könne Karlheinz Dunkel noch besser und schneller den Platz pflegen.



Angesichts stabiler Vereinsfinanzen könne man doch allmählich an die Innensanierung des Vereinsheims denken, regte ein Mitglied an und forderte "Weitsicht für die nächste Generation". Weitere Wünsche betrafen die Themen Preisschafkopf und Christbaum-Verlosung. Das Sportfest ist heuer am 30. Juni bis 2. Juli. Im kommenden Jahr feiert der DJK Frankenbrunn sein 50-jähriges Bestehen, und zwar am 13. bis 15. Juli 2019.