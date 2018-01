Die Wehr ist gut aufgestellt

Die Freiwillige Feuerwehr nutzte das verflossene Jahr, um außer den dienstlichen Aufgaben die Erneuerung des Gerätehauses voranzutreiben und eine Kindergruppe zu gründen. Durch die Sanierung des Rathauses bedingt, übernahm sie mit der Bereitstellung des Schulungssaals für verschiedene Zwecke eine zusätzliche Aufgabe.

Darüber hinaus standen Veranstaltungen an, vom Florians-Tag über das Ferienprogramm bis zur "Mundart-Rallye" und zum Kirchweih-Tanz, wie Vorsitzender Uwe Eichel in der Jahreshauptversammlung auflistete. Hinzu kam das Heimatfest, bei dem die Wehr eine historische Gruppe stellte. Derzeit zählt die Wehr 207 Mitglieder. Neben der Unterstützung zahlreicher eigener Helfer dankte Eichel der Gemeinde für ein "immer offenes Ohr".



322 Einsatzstunden

Kommandant Peter Stöth gab einen Überblick über die 22 Einsätze 2017. Sieben Brände, zwölf technische Hilfeleistungen und vier sonstige Tätigkeiten schlugen zu Buche und ergaben unter dem Strich 322 Einsatzstunden. Im Vorjahr summierten sich Einsatzstunden, Ausbildungs- und Übungseinheiten auf rund 1950 Stunden.

Stöth erinnerte an die Renovierung des Umkleideraums und die Umstellung der Gruppen- auf Monatsübungen, die künftig am ersten Montag des Monats stattfinden. Die Info-Veranstaltung zum Thema Kinderfeuerwehr fand großes Interesse. Insgesamt 20 Kinder traten der Wehr bei. Die vierwöchigen Gruppenstunden an den Samstagen sind immer gut besucht. Der Dank Stöths galt den Betreuern Stefanie Hofmann, Brigitte Gunderlach und Julian Keller. Eine Brandschutz-Früherziehung führte Klaus Kippes im Kindergarten durch.

Alexander Lebsak und Julian Keller absolvierten den Gruppenführer-Lehrgang an der Feuerwehrschule Würzburg, den Maschinisten-Lehrgang legten Christian Eckert und Kevin Seitz ab. Michael Heid, Kevin Seitz, Christian Rüger, Lukas Lell und Julian Keller bestanden mit Erfolg den Atemschutz-Lehrgang. Zum Kreisjugendsprecher wurde Jonas Wehner gewählt.

Aktuell stehen den Kommandanten 83 Aktive - 70 Männer und 13 Frauen - und eine 20-köpfige Jugendfeuerwehr zur Verfügung. Die Notwendigkeit einer intakten und gut geschulten Wehr belegte Stöth mit bereits fünf Einsätzen im noch jungen neuen Jahr.



Auf die Wehr ist Verlass

Die beeindruckende Bilanz erachtete Bürgermeister Peter Hack als wichtig "um den Bürger zu signalisieren, dass sie sich auf die Wehr verlassen können". Mit dem Lob an die Feuerwehr, "die Hilfe rund um die Uhr leistet", verbinde sich auch künftig die Unterstützung der Gemeinde für die Floriansjünger.

Nach Meinung von Vize-Landrätin, Monika Horcher, verdiene das Feuerwehr-Vereinswesen eine besondere Würdigung. Gemeinsam mit Kreisbrandrat Benno Metz zeichnete sie langjährige Aktive mit der Ehrennadel und der Urkunde des Innenministers aus. Die Würdigung erhielten Peter Stöth, Helmut Heid, Matthias Lömmer und Andreas Schaupp für 25-jährigen Feuerwehrdienst. Seit vier Jahrzehnten stellen sich Gerd Mützel und Martin Schaupp zur Verfügung.



Leistungen gewürdigt

Anerkennung für ihre Leistungen überbrachte auch Kreisbrandrat Metz der Feuerwehr und der Gemeinde Fuchsstadt. Per Handschlag nahmen Eichel und Stöth danach die Neumitglieder Jannis Rösser, Dominik Hopf, Koni Manninger, Jan Heid und Silas Vorndran auf.

Den Jahresbericht der Jugendfeuerwehr, die 894 Stunden für Fahrten, Freizeit sowie Vor- und Nachbereitung einbrachte, stellte Tim Englert vor. Die Christbaumsammlung, ein Zeltlager, sowie verschiedene Übungen und Ausflüge gehörten dazu.

Auch die Wehr würdigte ihre Jubilare. Werner Weissenberger, der seit 60 Jahren der Feuerwehr angehört, nahm die Dankesurkunde und einen Gutschein entgegen. Vor einem halben Jahrhundert traten Berthold Volpert, Markus Schaupp und Reinhold Heurung in die Reihen der "Blauröcke" ein. Der Dank war eine Urkunde und ein Präsent. Die silberne Vereinsehrennadel wurde an Mario Rösser, Mattias Kiesel, Frank und Dirk Volz, Marco Schmidtner und Holger Wahler für 30 Jahre aktiven Dienst übergeben.

Den Kassenbericht legte Mario Rösser auf. Kleidungskauf, eine neue Spülmaschine und Reinigungsgerät führten zwar zu Mehrausgaben, doch steht die Wehr auf "festen Füßen". Die Entlastung war einstimmig .