Die Wehr hält zusammen

Zur Generalversammlung der Freiwilligen Feuerwehr begrüßte Vorsitzender Torsten Büchner die zahlreich erschienen Mitglieder. Büchner blickte auf ein ereignisreiches Jahr zurück und dankte allen für ihre Unterstützung, wie zum Beispiel bei den zahlreichen Fahnenabordnungen, dem Einsammeln der Weihnachtsbäume oder beim Sommerfest. Ein besonderer Dank erging an den Ehrenvorsitzenden Horst Vonroth für seine tatkräftige Hilfe über die Jahre hinweg bei allen Aktionen des Vereins. Er erinnerte an die Informationsveranstaltung "Rauchmelder und Rettungskette-Forst" und würdigte das Engagement aller Vereine bei der Umgestaltung an der St. Michaels-Kapelle. Zwei größere Feste stehen an: Die 300-Jahr-Feier der St. Michaelskapelle im Mai 2018 und die 135-Jahr-Feier der Freiwilligen Feuerwehr Frankenbrunn mit Fahrzeugsegnung im Juni 2019.

Im Anschluss folgten die Berichte des Kassiers Detlef Marhold, dem eine ordentliche Kassenführung bescheinigt wurde, und der Bericht der Schriftführerin Carolin Granich.

Danach blickte Torsten Büchner, nun als 1. Kommandant, auf das Feuerwehrjahr zurück. Hier fand er lobende Worte für die ganze Truppe, insbesondere für das große Engagement der Jugendgruppe und deren Ausbilder Sven Büchner und Jonas Vonroth. Viele Jugendliche hatten nicht nur fleißig in Frankenbrunn zusammen mit der Feuerwehr Hetzlos geübt, sondern auch an der Truppmann-Ausbildung in Oberthulba sowie an der Sammelübung im Rahmen der Feuerwehraktionswoche in Frankenbrunn teilgenommen. An der Sammelübung nahmen insgesamt sieben benachbarte Wehren teil, und an drei Übungsstationen wurde neben der Personenrettung, mit und ohne Atemschutz, sowie dem Aufbau einer Schlauchstrecke, vor allem der Digitalfunk geübt.

Torsten Büchner zeigte sich begeistert von der Übungsbereitschaft aller aktiven Mitglieder vor Ort in Frankenbrunn, aber auch die Teilnahme an verschiedensten Übungen und Lehrgängen sei recht hoch gewesen. Aktiv im Einsatz war die örtliche Wehr bei einem Brand in Obererthal sowie bei der Sicherheitswache am Johannisfeuer.



Umgang mit dem Feuerlöscher

Eine Informationsveranstaltung "Fire-Trainer" bot die Feuerwehr allen Hausfrauen im Herbst an, bei der der richtige Umgang mit dem Feuerlöscher erklärt und praktisch erprobt wurde. Freude gab es über die Anschaffung des neuen TSF-W Feuerwehrautos. Viel Arbeit investierte die Gemeinde und der Verein, vor allem durch den 2. Vorsitzenden Harald Umkehr, in die Beschaffung des TSF-W, das Mitte des Jahres geliefert werden soll. Auf dem Ausbildungsplan stehen neben zahlreichen Übungen im Ort, auf Gemeinde- und Kreisebene auch zwei Leistungsabzeichen, zum einen das Leistungsabzeichen im Bereich THL in Thulba sowie das Leistungsabzeichen "Die Gruppe im Löscheinsatz" in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Hetzlos.

Bürgermeister Gotthard Schlereth lobte die personelle Stärke der Feuerwehr Frankenbrunn, die durch die große Anzahl an Atemschutzgeräteträgern auch personell für den Empfang des neuen Feuerwehrautos und die Zukunft gut aufgestellt sei. "Hier wird wirklich was geboten, motiviert ausgebildet und durch Vorbild geführt", erklärte er. Vorbildlich sei auch die tolle Zusammenarbeit der Feuerwehren innerhalb der Gemeinde, was auch die Anwesenheit der Kommandanten der Feuerwehr Hetzlos zeige. Aber auch die Leistung der Vereine bei den Arbeiten an der St. Michaels-Kapelle zeugen von der Geschlossenheit und dem gesellschaftlichen Halt, den die Vereine dem Dorf geben.

KBM Oliver Lukaschewitsch lobe die vorbildliche Arbeit, die in Frankenbrunn geleistet wurde, und die große Anzahl der Jugendlichen, die anwesend war. Danach nannte er noch die Termine und Feste für das Feuerwehrjahr 2018 sowie die Lehrgänge auf Kreisebene.

Gruppenführer Sven Büchner wurde zum Löschmeister befördert. Geehrt wurden neun Mitglieder für ihren langjährigen Dienst bei der Wehr, darunter Torsten Fünkner, Peter Scheller, Torsten Büchner (25 Jahre), Thomas Fella (40 Jahre), Franz Appel, Karlheinz Dunkel, Lothar Fünkner, Herbert Fröhlich (50 Jahre) und Werner Reuß (60 Jahre). red