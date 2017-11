Die musikalische Ausbildung trägt reiche Früchte

Zu einem Vorspielnachmittag der Nachwuchsmusiker begrüßte Vorstand Johannes Hammerl knapp 80 Zuhörer. Damit war der Musikraum bis auf den letzten Platz besetzt. Die Gäste kamen auf ihre Kosten, denn alle Register traten auf, die Weihnachtliches, Klassisches und Modernes darboten.

Zuerst kam die Gruppe der Querflöten: Die vier Jüngsten spielen seit einem Jahr zusammen und boten zwei Kinderlieder dar. Die vier älteren Flötistinnen wagten sich an ein etwas schwierigeres konzertantes Stück - schließlich sind sie schon in der Hauptkapelle dabei.

Drei Junge Schlagzeuger zeigten auf ihren Instrumenten ihr Können. Die Nachwuchstrompeter unter der Leitung von Johannes Hammerl spielten zwei moderne Stücke. Das Klarinettenensemble bestehend aus sechs Klarinetten bot Klassisches von Mozart und Bach. Danach kam das Posaunenensemble mit drei Posaunisten, die unter anderen den "Fröhlichen Posaunisten" zu Gehör brachten.

Zum Schluss präsentierte sich die größte Gruppe (acht Kinder und Erwachsene), die auf Saxofon ausgebildet werden.

Dieser Nachmittag zeigte, dass der Jugendmusikverein gerade in der Ausbildung sehr aktiv ist.

Momentan spielen ca. 25 Musiker in der Hauptkapelle, dazu kommt ein komplettes Nachwuchsorchester von 15 Jungmusikern. 31 Musiker stehen in der Ausbildung, davon sechs Erwachsene.

Daran hängt eine Menge Arbeit und Organisation, die sich lohnt, wie der Nachmittag gezeigt hat. Der Jugendmusikverein Aura gehört zu den Vereinen, die eine musikalische Keimzelle bilden, was nicht für jeden Musikverein selbstverständlich ist. Die musikalische Früherziehung wird von Musiklehrerin Eva M. Schaup geleistet. Einige Musiklehrer sind schon seit Jahrzehnten für den Verein tätig.

Vorsitzender Johannes Hammerl führte durch das Programm. Danach konnten die Gäste und Musiker den Nachmittag bei Kaffee und Kuchen ausklingen lassen.