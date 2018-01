Die Bewohner zeigen Eigeninitiative

Helfer der Afrika-Hilfe Franken aus Hammelburg waren wieder in Afrika zum Arbeitseinsatz. Während des letzten Arbeitseinsatzes für 2017 in Tansania galt es einige Schwierigkeiten zu meistern und zahlreiche Aufgaben zu erledigen. Gleich bei der Ankunft wurde eine Rundfahrt in die näher gelegenen Projekte angesetzt, um sich einen Überblick über bestehende Probleme zu beschaffen.In Bigwa läuft der Schulbetrieb in dem im Januar 2017 fertig gestellten Kindergarten soweit ganz gut und das Grundstück ist sauber gehalten. Allerdings hat die Lehrerin seit zwei Monaten keinen Lohn bekommen und die Felder zur Eigenversorgung stecken noch in den Kinderschuhen, informiert Uwe Tobaben von der Afrika-Hilfe Franken in Hammelburg. In der Grundschule Tumaini gibt es einen neuen sehr jungen Direktor. Ein Gespräch ermutigt ihn, die Probleme anzugehen und er verspricht sich um die kleinen Dinge wie zum Beispiel den kaputten Wasserhahn selbst zu kümmern. Er berichtet, dass es einen Einbruch im Lehrerraum gab, weil man dort Geld vermutete. Es gibt wieder einmal keinen Wächter, weil die Gemeinde Geld sparen will. Die Folgen sind augenscheinlich. Afrika Hilfe Franken besteht auf einen Wächter nach Schulschluss, an den Wochenenden und in den Ferien. Das war schließlich Vertragsgrundlage für den Brunnenbau.Nicht zuletzt hat der Schulleiter ein noch ganz besonderes Problem. Seit Oktober soll es im Lehrerhaus Hexen geben. Sie kamen des Nachts und am nächsten Morgen lag die Lehrerin im Freien. Sie ist ausgezogen. Im Moment bedarf es viel Feingefühl ob dieser Situation, da es trotz Handy, WhatsApp, Computer und Fernsehen noch immer alte Rituale und Glauben gibt.In der Grundschule Ngunguti sind wie im September vereinbart die Dächer repariert und die Fußböden erneuert worden. Die Afrika-Hilfe-Franken (AHF)hat das Material zur Verfügung gestellt. Hier wird allerdings auch weiterhin noch viel Unterstützung benötigt. 1536 Kinder haben nur sechs Klassenzimmer und vier Toiletten. Dort stehen in den Pausen lange Schlangen an. AHF will 2018 zwei weitere Klassenzimmer und mindestens zehn Toiletten bauen. Leider stehen dafür im Moment nur 65 Prozent der Mittel zur Verfügung. Der Verein ist deshalb auf weitere Spenden angewiesen. Die geschätzten Kosten belaufen sich auf 12 000 Euro. Die Kosten einer Toilette liegen bei circa 220 Euro.In Magoza wurde am 23. Dezember pünktlich zu Weihnachten der neue Kindergarten fertig. Dazu bekamen im letzten Arbeitsschritt alle Gebäude ihren Außenanstrich. Die Toiletten wurden an die Klärgrube angeschlossen, gefliest und gestrichen. Das Klassenzimmer wurde mit 20 Schulbänken und 40 Hockern bestückt. Das Lehrerzimmer bekam Tisch, Stühle und ein Regal und die Küche ein Regal für die Erstausstattung an Töpfen, Kochlöffel, Schüsseln und Becher. Nach Weihnachten fand dann eine öffentliche Einweihungsfeier statt. Neben zahlreichen Zaungästen erschienen alle Autoritäten vom Schulamt und Bezirk Mkuranga, da sich ein Minister angemeldet hatte. Dieser erschien mit großem Hofstaat und Fernsehen. Am nächsten Tag erscheint ein Artikel in zwei Zeitungen und Afrika Hilfe Franken (am Franken zerbricht man sich ein wenig die Zunge) ist in den Nachrichten zu sehen. Damit hat der Verein erstmalig in Tansania höchste Anerkennung bekommen und ist nun im ganzen Land bekannt. Mit Schulbeginn am 8. Januar ging der Kindergarten in Betrieb. Die Lehrerin wird vom Staat gestellt, da sich der Kindergarten auf dem Gelände der Grundschule befindet.Im vereinseigenen Kindergarten Kiparang'anda haben 50 Kinder die Aufnahmeprüfung in die Grundschule geschafft und wechseln in die beiden Grundschulen Tumaini und Kiparang'anda A.. Somit laufen 50 Patenschaften aus und 50 neue Kinder suchen für 2018 eine/n neue/n Paten/in.Gerade sind die Ananas und Maracuja reif. Mehrere hundert können geerntet und verkauft werden. Mit dem Erlös wird Zucker und Maismehl und anderes für den täglichen "uji" gekauft. Da gerade Ferien sind, werden alle Wassertanks geleert und gereinigt. Die Lehrerinnen bekommen eine Außenküche, da es in den Wohnräumen sehr heiß ist, wenn mit Holzkohle oder Feuerholz gekocht wird. Ein paar Gebäude werden in diesem Zusammenhang neu gestrichen. Wie immer erwartet die Helfer zusätzliche Probleme, so dass es täglich andere Dinge zu erledigen gibt. So mussten durchgescheuerte Ketten der Schaukeln erneuert und ein Klettergerüst repariert werden. Tanesco, der tansanische Stromanbieter, hat endlich die Stromleitung am Grundstück vorbeigezogen und es wurden Steckdosen im Generator- und Lehrerhaus installiert. Schon diese Woche soll die Leitung angeschlossen werden.Eines Morgens kam der Wächter ganz aufgeregt angerannt. Im wahrsten Sinne des Wortes ist ihm das Dach auf den Kopf gefallen. Termiten haben den Dachstuhl des Generatorhauses komplett zerfressen. Vorher war schon bei Regen Wasser ins Innere gelangt. Folglich muss ein neuer Dachstuhl drauf und die Decke neu eingezogen werden. Im Lehrerhaus beult sich die Decke ebenfalls bedenklich durch und es hat eine Blase gebildet. Seit Tagen klagte die Lehrerin über üblen Geruch. Unter dem Dach hatten sich Fledermäuse eingerichtet und es hatte sich kiloschwerer Kot angesammelt. Auch hier muss die Decke teilweise erneuert werden. Das Einflugloch wird versiegelt.Ein neues Hilfegesuch erreicht den Verein aus dem Dorf Kibululu, das sechs km von Kiparang'anda liegt und circa 1100 Einwohner hat. Es liegt mitten im Busch und hatte bis vor einem Jahr noch keine Schule. Die Kinder mussten täglich die sechs Kilometer zur nächsten Schule laufen. Dann begann das Dorf in Eigenregie zwei Klassenzimmer zu bauen und der Staat hat auf intensives Drängen der Bevölkerung hin die Dächer fertiggestellt und drei Lehrerinnen geschickt. Uwe Tobaben schaute sich das Gelände an und führte Erstgespräche mit dem Bürgermeister und dem Dorfvorsteher. Eine Abordnung der Schulbehörde und fast das gesamte Dorf waren beim nächsten Treffen dabei. Die Gemeinde erklärte sich bereit, sich um das Wasser für die Bauphase zu kümmern und dazu auch ein Auffangbecken für Regenwasser zu mauern. Sie stellte die Backsteine selbst her, grub das Fundament nach Anleitung aus und füllte die Innenräume wieder mit dem Aushub. Dank WhatsApp ist eine schnelle Kommunikation nach Deutschland möglich und schon am nächsten Tag konnte eine Zusage gegeben werden, dass AHF in Kibululu 2018 einen Kindergarten bauen wird. Die Kosten werden auf 9000 bis 10 000 Euro geschätzt. Das gesamte Dorf ist auf den Beinen und hackte in Windeseile einen Weg in den Busch, damit ein Lkw Masterial anliefern kann, das die AHF spontan zur Verfügung stellte. Der Bürgermeister bezahlt einen Maurer, dass er ein Auffangbecken für Regenwasser mauert, sobald die ersten Backsteine getrocknet sind. Außerdem verpflichtet sich der Dorfvorstand unverzüglich eine Dachrinne am Schuldach anzubringen, damit das Regenwasser in das Becken laufen kann. Das ist unverzichtbar, da es vor Ort kein Wasser gibt.Im Frühjahr 2018 nach der Regenzeit soll dann Baubeginn sein. Falls jemand mal einen "Urlaub besonderer Art" machen möchte, freiwillige Helfer sind bei diesem oder anderen Arbeitseinsätzen gerne gesehen.Weitere Informationen findet der Interessierte unter www.afrika-hilfe-franken.de